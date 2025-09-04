Κιμ: Η Βόρεια Κορέα θα συνεχίσει το «αδελφικό καθήκον» της προς τον στρατό της Ρωσίας

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να «στηρίζει πλήρως» τη Ρωσία και τον στρατό της ως «αδελφικό καθήκον» της συνθήκης της με τη Μόσχα, μετέδωσε την Πέμπτη το κρατικό μέσο ενημέρωσης KCNA.

Ο Κιμ συναντήθηκε την Τετάρτη με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο περιθώριο των εορτασμών της Κίνας για την επίσημη παράδοση της Ιαπωνίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο Πεκίνο.

Ο Κιμ και ο Πούτιν πλαισίωσαν τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ σε μια τεράστια στρατιωτική παρέλαση, στην πρώτη συνάντηση των ηγετών των τριών χωρών από τις πρώτες ημέρες του Ψυχρού Πολέμου.

Το ταξίδι του Κιμ στο Πεκίνο του πρόσφερε την πρώτη του ευκαιρία να συναντήσει τον Πούτιν και τον Σι μαζί, καθώς και να συναναστραφεί με τους περισσότερους από πολλούς άλλους εθνικούς ηγέτες που παρευρέθηκαν στις εκδηλώσεις.

«Ο σύντροφος Κιμ Γιονγκ Ουν και ο πρόεδρος Πούτιν αντάλλαξαν ειλικρινείς απόψεις για σημαντικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα», ανέφερε το KCNA.

Ο Πούτιν «επαίνεσε ιδιαίτερα» τους Βορειοκορεάτες στρατιώτες που πολεμούν εναντίον της Ουκρανίας και ο Κιμ εξέφρασε τις ευχαριστίες του, πρόσθεσε το KCNA.

Η Βόρεια Κορέα έστειλε στρατιώτες, πυρομαχικά πυροβολικού και πυραύλους στη Ρωσία για να υποστηρίξει τη Μόσχα στον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας. Η υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας πιστεύει ότι η Βόρεια Κορέα σχεδιάζει να αναπτύξει άλλους 6.000 στρατιώτες, με περίπου 1.000 μάχιμους στρατιώτες να βρίσκονται ήδη στη Ρωσία.

Η Βόρεια Κορέα πιστεύεται ότι σχεδιάζει μια άλλη τέτοια ανάπτυξη, σύμφωνα με αξιολόγηση των νοτιοκορεατικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Ο Κιμ και ο Πούτιν συζήτησαν λεπτομερώς τα μακροπρόθεσμα σχέδια για συνεργασία και επιβεβαίωσαν την «ακλόνητη βούλησή» τους να αναβαθμίσουν τις διμερείς σχέσεις σε υψηλό επίπεδο, σύμφωνα με το KCNA.

