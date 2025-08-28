Πολωνία: Συνετρίβη μαχητικό F-16 - Νεκρός ο πιλότος

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Πολωνία, καθώς συνετρίβη μαχητικό F-16. Ο εκπρόσωπος της πολωνικής κυβέρνησης Άνταμ Σλάπκα ανακοίνωσε ότι ο πιλότος του F-16 σκοτώθηκε. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο Ράντομ της κεντρικής Πολωνίας, κατά τη διάρκεια πρόβας ενόψει αεροπορικής επίδειξης, η οποία ακυρώθηκε.

Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων έχουν δημοσιεύσει πολλά βίντεο που δείχνουν το μαχητικό αεροσκάφος να εκτελεί έναν ελιγμό. Ωστόσο, ο χειριστής φαίνεται να χάνει τον έλεγχο, και το αεροπλάνο να συντρίβεται στο έδαφος μέσα σε δευτερόλεπτα, χωρίς ο ίδιος να προλάβει να αντιδράσει.

✈️ A Polish F-16 fighter jet crashes during rehearsal for Radom Air Show 2025 in Sadkow, killing the pilot instantly



🔥 The jet loses control mid-maneuver and explodes in a fireball, prompting an investigation into the fatal accident pic.twitter.com/dICYPTMuoH — Anadolu English (@anadoluagency) August 28, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.