Τραγωδία στην Πολωνία: Συνετρίβη μαχητικό F-16 - Νεκρός ο πιλότος - Δείτε βίντεο

Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων έχουν δημοσιεύσει πολλά βίντεο που δείχνουν το μαχητικό αεροσκάφος να εκτελεί έναν ελιγμό - Χάνει τον έλεγχο ο πιλότος

Πολωνία: Συνετρίβη μαχητικό F-16 - Νεκρός ο πιλότος

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Πολωνία, καθώς συνετρίβη μαχητικό F-16. Ο εκπρόσωπος της πολωνικής κυβέρνησης Άνταμ Σλάπκα ανακοίνωσε ότι ο πιλότος του F-16 σκοτώθηκε. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο Ράντομ της κεντρικής Πολωνίας, κατά τη διάρκεια πρόβας ενόψει αεροπορικής επίδειξης, η οποία ακυρώθηκε. 

Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων έχουν δημοσιεύσει πολλά βίντεο που δείχνουν το μαχητικό αεροσκάφος να εκτελεί έναν ελιγμό. Ωστόσο, ο χειριστής φαίνεται να χάνει τον έλεγχο, και το αεροπλάνο να συντρίβεται στο έδαφος μέσα σε δευτερόλεπτα, χωρίς ο ίδιος να προλάβει να αντιδράσει. 

Πηγή: skai.gr

