Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βίντεο: Το Ισραήλ βομβάρδισε πολυκατοικία στην Πόλη της Γάζας, δεν υπάρχουν θύματα

Προηγουμένως, είχε καλέσει τους ενοίκους και όσους φιλοξενούνται σε σκηνές στην περιοχή του κτιρίου Αλ Ρούγια, στα νοτιοδυτικά της πόλης, να την εγκαταλείψουν

gaza

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε άλλη μια πολυώροφη πολυκατοικία στην Πόλη της Γάζας, αφού προηγουμένως είχε καλέσει τους ενοίκους και όσους φιλοξενούνται σε σκηνές στην περιοχή του κτιρίου Αλ Ρούγια, στα νοτιοδυτικά της πόλης, να την εγκαταλείψουν. 

«Πριν από λίγο ο στρατός έπληξε ένα κτίριο μεγάλου ύψους που το χρησιμοποιούσε η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στη ζώνη της Πόλης της Γάζας» ανέφερε η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού. 

Ο Παλαιστίνιος εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας του θύλακα, Μαχμούντ Μπασάλ, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το κτίριο «βομβαρδίστηκε από την ισραηλινή αεροπορία και δεν υπάρχουν τραυματίες από το πλήγμα».

Στους αμάχους δόθηκε εντολή να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας και να κατευθυνθούν προς τη «ζώνη ανθρωπιστικής προστασίας» που έχει ορίσει το Ισραήλ, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλεμος στη Γάζα Λωρίδα της Γάζας Ισραήλ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark