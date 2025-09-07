Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε άλλη μια πολυώροφη πολυκατοικία στην Πόλη της Γάζας, αφού προηγουμένως είχε καλέσει τους ενοίκους και όσους φιλοξενούνται σε σκηνές στην περιοχή του κτιρίου Αλ Ρούγια, στα νοτιοδυτικά της πόλης, να την εγκαταλείψουν.

Footage of Israeli occupation aircraft completely destroying the Al-Rou'ya residential tower, in Tel al-Hawa, southwest of Gaza.

«Πριν από λίγο ο στρατός έπληξε ένα κτίριο μεγάλου ύψους που το χρησιμοποιούσε η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στη ζώνη της Πόλης της Γάζας» ανέφερε η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

STRUCK: A high-rise building that was being used by the Hamas terrorist organization in the area of Gaza City.



Hamas terrorists installed intelligence gathering equipment and positioned observation posts in the building in order to monitor the location of IDF troops in the…

Ο Παλαιστίνιος εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας του θύλακα, Μαχμούντ Μπασάλ, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το κτίριο «βομβαρδίστηκε από την ισραηλινή αεροπορία και δεν υπάρχουν τραυματίες από το πλήγμα».

Στους αμάχους δόθηκε εντολή να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας και να κατευθυνθούν προς τη «ζώνη ανθρωπιστικής προστασίας» που έχει ορίσει το Ισραήλ, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας.



