Λίβανος: Δύο νεκροί και δύο τραυματίες από ισραηλινό πλήγμα στο ανατολικό τμήμα της χώρας

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σήμερα από ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο ανατολικό τμήμα του Λιβάνου, όπου το Ισραήλ συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον μαχητών της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων (NNA στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά).

«Εχθρικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος εξαπέλυσε επιδρομή στην τοποθεσία Σααρά στην περιοχή Τζάντα (…) με απολογισμό δύο νεκρούς και δύο τραυματίες», μεταδίδει το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας, η οποία έβαλε τέλος σε 14 μήνες σφοδρών συγκρούσεων. Η συμφωνία προέβλεπε την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από το έδαφος του Λιβάνου μέχρι την 18η Φεβρουαρίου, ωστόσο το Ισραήλ έχει διατηρήσει στρατιωτικές μονάδες σε πέντε σημεία στρατηγικής σημασίας στον νότιο Λίβανο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

