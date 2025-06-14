«Ο δρόμος προς την Τεχεράνη έχει ανοίξει» τονίζουν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Αμυντικών Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF) αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ και ο αρχηγός της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας υποστράτηγος Τόμερ Μπαρ, σε αξιολόγηση του στρατού που δημοσιεύθηκε το πρωί του Σαββάτου.

«Σύμφωνα με τα σχέδια, τα μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας θα αρχίσουν να πραγματοποιούν επιθέσεις σε στόχους στην Τεχεράνη», πρόσθεσε ο ισραηλινός στρατός.

Η ανακοίνωση ακολούθησε την ενημέρωση του στρατού ότι χθες το βράδυ μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας έπληξαν συστήματα αεράμυνας στην πρωτεύουσα του Ιράν, επιτρέποντας στον στρατό μεγαλύτερη ελευθερία εναέριας δράσης πάνω από την ιρανική πρωτεύουσα.

Εν τω μεταξύ, το πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε ότι δύο βλήματα έπληξαν το αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης, ενώ ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι υπάρχουν αναφορές για την εκδήλωση πυρκαγιών.

Το αεροδρόμιο φιλοξενεί μια αεροπορική βάση με μαχητικά και μεταγωγικά αεροσκάφη.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Βίντεο του Reuters από την ισραηλινή επίθεση στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε "δεκάδες" εκτοξευτές πυραύλων στο Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι στοχοθέτησε "δεκάδες" εκτοξευτές πυραύλων εδάφους-εδάφους στο Ιράν κατά το κύμα πληγμάτων που εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας εναντίον συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας κοντά στην Τεχεράνη.

Σε ανακοίνωσή τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πρόσθεσαν ότι η πολεμική τους αεροπορία "συνεχίζει να πλήττει δεκάδες εκτοξευτές πυραύλων εδάφους-εδάφους στο Ιράν".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.