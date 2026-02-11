Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ αγόρασε μια νέα έπαυλη αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μαϊάμι, καθιστώντας τον τον τελευταίο δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας που εγκαταλείπει την Καλιφόρνια λόγω του προτεινόμενου φόρου για δισεκατομμυριούχους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, 41 ετών, και η σύζυγός του Πρισίλα Τσαν, 40 ετών, απέκτησαν μια τεράστια παραθαλάσσια κατοικία στην υπερπολυτελή, περιφραγμένη κοινότητα Indian Creek Island, γνωστή και ως «Καταφύγιο Δισεκατομμυριούχων».

Η εντυπωσιακή τριώροφη βίλα, ισπανικού αποικιακού ρυθμού, εκτείνεται σε δύο στρέμματα και διαθέτει βεράντες περιμετρικά, ιδιωτική αποβάθρα και πισίνα με θέα στη θάλασσα. Αν και δεν είναι σαφές πόσο ακριβώς κατέβαλε ο Ζάκερμπεργκ, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η τιμή της κυμάνθηκε μεταξύ 150 και 200 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το Indian Creek είναι ένα τεχνητό νησί-φράγμα στον κόλπο Biscayne και η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο μέσω μιας αυστηρά φυλασσόμενης γέφυρας.

Ο Ζάκερμπεργκ, ο οποίος φέρεται να σχεδιάζει να μετακομίσει εκεί με την οικογένειά του τον Απρίλιο, θα έχει ως γείτονες αρκετούς ιδιαίτερα εύπορους, μεταξύ των οποίων ο Χούλιο Ιγκλέσιας, ο Τζεφ Μπέζος, ο Τομ Μπρέιντι, καθώς και η Ιβάνκα Τραμπ με τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Μπέζος, 62 ετών, και η σύζυγός του Λόρεν Σάντσεζ, 56 ετών, έγιναν κάτοικοι του «Καταφυγίου Δισεκατομμυριούχων», αφού ο ιδρυτής της Amazon αγόρασε δύο γειτονικά ακίνητα στο νησί το 2023. Το 2024 απέκτησε και τρίτη έπαυλη εκεί έναντι 90 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Ιβάνκα Τραμπ, 44 ετών, και ο Τζάρεντ Κούσνερ, 45 ετών, αγόρασαν την κατοικία τους αξίας 24 εκατομμυρίων δολαρίων στο Indian Creek Island τον Απρίλιο του 2021, λίγο μετά τη μετακόμισή τους από την Ουάσινγκτον στο Μαϊάμι με τα τρία παιδιά τους.

Το ζευγάρι αγόρασε το κτήμα έκτασης 1,3 στρεμμάτων από τον δισεκατομμυριούχο Άλεξ Μερούελο και τη σύζυγό του, Λίζετ Μερούελο. Το ακίνητο ανήκε στο παρελθόν, από το 2004 έως το 2008, στον μουσικό παραγωγό Σκοτ Στορτς.

Ο Ζάκερμπεργκ προστίθεται σε αρκετές γνωστές προσωπικότητες που εγκαταλείπουν την Καλιφόρνια λόγω του προτεινόμενου φόρου για δισεκατομμυριούχους, μεταξύ των οποίων και ο συνιδρυτής της Google, Λάρι Πέιτζ.

Ο Νόμος για τον «Φόρο Δισεκατομμυριούχων» του 2026 προβλέπει ότι οι κάτοικοι με καθαρή περιουσία άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων θα καταβάλουν εφάπαξ φόρο 5% επί των περιουσιακών τους στοιχείων.

Το νομοσχέδιο προωθείται από τον Δημοκρατικό βουλευτή Ρο Κάνα, ο οποίος δήλωσε στη Daily Mail: «Πρέπει να εξισορροπήσουμε τη διατήρηση του θαύματος και της δυναμικής της Silicon Valley με τη διασφάλιση ότι η εργατική τάξη θα επωφεληθεί από την ευημερία μέσω της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης και της παιδικής φροντίδας. Ο Τζένσεν Χουάνγκ το κατανοεί αυτό και συνεργάζομαι με ηγέτες της τεχνολογίας και των εργαζομένων για την καλύτερη δυνατή λύση».

Εάν το νομοσχέδιο εγκριθεί σε ψηφοφορία που έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο, θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026 και θα περιλαμβάνει στον υπολογισμό μετοχές, έργα τέχνης και πνευματική ιδιοκτησία.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην εξασφάλιση πόρων για βασικές δημόσιες υπηρεσίες, όπως η υγεία και η εκπαίδευση, χρηματοδοτούμενες από τον μεγάλο αριθμό δισεκατομμυριούχων της πολιτείας. Η Καλιφόρνια φιλοξενεί τους περισσότερους δισεκατομμυριούχους από οποιαδήποτε άλλη πολιτεία, με πάνω από 80 άτομα στη λίστα Forbes 400 του 2025 και εκτιμώμενο σύνολο 255 δισεκατομμυριούχων κατοίκων.

Η Φλόριντα δεν επιβάλλει πολιτειακό φόρο εισοδήματος.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.