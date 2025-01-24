Καθώς πλησιάζει η Χρονιά του Φιδιού, ένα κατάστημα κατοικίδιων στην Ταϊπέι προσφέρει στους τολμηρούς πελάτες την ευκαιρία να απολαύσουν τη συντροφιά με τα φίδια πίνοντας καφέ, ελπίζοντας να διαλύσει κάποια από τις προκαταλήψεις για το ζώο.

Η Ταϊβάν έχει γεμίσει με εικόνες του ερπετού ενόψει της έναρξης του Σεληνιακού Νέου Έτους, που ξεκινά την Τετάρτη και του οποίου το ζώο φέτος είναι το φίδι.

Το φίδι έχει μικτή φήμη στην παραδοσιακή ταϊβανέζικη και κινεζική κουλτούρα ως σύμβολο είτε του καλού είτε του κακού.

Μερικοί από τους αυτόχθονες πληθυσμούς της Ταϊβάν λατρεύουν τα φίδια ως πνεύματα φύλακες, και ενώ το νησί φιλοξενεί είδη δυνητικά θανατηφόρα για τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένων των οχιών και των κόμπρων, οι θάνατοι είναι σπάνιοι δεδομένης της ευρείας διαθεσιμότητας αντιδηλητηρίου.

Ο Luo Chih-yu, 42, ιδιοκτήτης του pet shop Pythonism της Ταϊπέι που άνοιξε το 2017, προσφέρει στους πιθανούς ιδιοκτήτες φιδιών την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με φίδια πίνοντας ένα φλιτζάνι καφέ.

«Παρέχω έναν χώρο στους ανθρώπους να δοκιμάσουν και να βιώσουν, ανακαλύπτοντας αν τους αρέσουν και ξεπερνώντας κάθε προκατάληψη», είπε.

Ο Liu Ting-chih πήγε την κόρη του στο κατάστημα, η οποία κοίταξε με περιέργεια τα ζώα στα κλουβιά τους.

«Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα μπορεί να μάθει πώς να φροντίζει τα μικρά ζώα και να τα λατρεύει», είπε ο Liu.

Η υποτροπική και ορεινή Ταϊβάν φιλοξενεί περίπου 60 αυτοφυή είδη φιδιών.

Πηγή: reuters.com

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.