Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι εγκατέλειψαν χθες Πέμπτη τον καταυλισμό προσφύγων της Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, την τρίτη ημέρα επιχείρησης ευρείας κλίμακας του ισραηλινού στρατού εναντίον ένοπλων ομάδων κατά την οποία έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 12 άνθρωποι.

Με την υποστήριξη μηχανημάτων έργου, αεροσκαφών και τεθωρακισμένων, στοιχεία του ισραηλινού στρατού εξαπέλυσαν προχθές Τρίτη επιχείρηση που βαφτίστηκε «Ατσάλινο Τείχος», δυο ημέρες αφότου τέθηκε σε εφαρμογή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως η επιχείρηση έχει σκοπό να «εξαλειφθεί η τρομοκρατία στην Τζενίν», πόλη πλάι στην οποία βρίσκεται καταυλισμός προσφύγων στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακή περιοχή υπό κατοχή του Ισραήλ από το 1967.

«Εκατοντάδες κάτοικοι του καταυλισμού άρχισαν να φεύγουν αφού ο ισραηλινός στρατός, μέσω μεγάφωνων προσαρμοσμένων σε drones και στρατιωτικά οχήματα, τους διέταξε να απομακρυνθούν εσπευσμένα», δήλωσε χθες ο κυβερνήτης της Τζενίν, ο Καμάλ Αμπού αλ Ρουμπ.

Ο Σαλίμ αλ Σαάντι, μέλος της επιτροπής διαχείρισης του καταυλισμού, που ζει σε μικρή απόσταση, επιβεβαίωσε πως δόθηκε η διαταγή αυτή.

«Απαίτησαν οι κάτοικοι του καταυλισμού να φύγουν πριν από τις 17:00 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και δεκάδες άνθρωποι άρχισαν να φεύγουν», είπε. «Ο στρατός είναι μπροστά στο σπίτι μου, μπορεί να μπει ανά πάσα στιγμή», πρόσθεσε.

Ο ισραηλινός στρατός, ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, διέψευσε πως έδωσε τέτοια διαταγή.

Από την Τετάρτη, κάτοικοι άρχισαν να φεύγουν με τα πόδια από την επαρχία Τζενίν.

Χθες, εικονολήπτες του AFP κατέγραψαν πλάνα στα οποία εικονίζονται γυναίκες, άνδρες και παιδιά να βαδίζουν σε δρόμο γεμάτο λάσπες, κάποιοι κουβαλώντας προσωπικά τους αντικείμενα μέσα σε σάκους, με τη βοήθεια ασθενοφόρων της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου.

Τραυματιοφορέας έσπρωχνε το αναπηρικό αμαξίδιο άνδρα, ενώ ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα κινούνταν σε μικρή απόσταση.

Ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου στρατηγός Χερτσί Χαλεβί διαβεβαίωσε πως η απόφαση να εξαπολυθεί αυτή η επιχείρηση ήταν «σωστή».

«Αφού αεροσκάφη αναγνώρισαν ότι ο καταυλισμός της Τζενίν είχε γίνει κόμβος αυτών που σχεδιάζουν επιθέσεις ή καταφεύγουν εκεί αφού τις διαπράττουν, ήταν η σωστή απόφαση να μπούμε», ανέφερε.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως σκότωσε χθες τα ξημερώματα στην περιφέρεια της Τζενίν δυο μέλη του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ που κατηγορούνταν ότι σκότωσαν τρεις Ισραηλινούς κατά τη διάρκεια επίθεσης τον Ιανουάριο.

Το βράδυ της Τρίτης, το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής έκανε λόγο για δέκα νεκρούς στην επιχείρηση στην Τζενίν, που μπαίνει συχνά στο στόχαστρο του Ισραήλ, ο στρατός του οποίου διεξάγει επιχειρήσεις εναντίον οργανώσεων όπως η Χαμάς και ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ εκεί.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε προχθές Τετάρτη πως «έπληξε πάνω από δέκα τρομοκράτες», ότι διεξήγαγε «αεροπορικά πλήγματα εναντίον τρομοκρατικών υποδομών» και έκανε λόγο περί «εξουδετέρωσης εκρηκτικών τοποθετημένων σε δρόμους».

Την ίδια ημέρα, ο κυβερνήτης στην Τζενίν έκανε λόγο για αθρόες συλλήψεις και κατήγγειλε πως ο στρατός «κατέστρεψε με μπουλντόζες όλους τους δρόμους που οδηγούν στον καταυλισμό». Ο ισραηλινός στρατός αντέτεινε πως τα μηχανήματα έργου χρησιμοποιήθηκαν για την εξουδετέρωση εκρηκτικών.

Παλαιστίνιοι φεύγουν από την Τζενίν

Η επιχείρηση άρχισε την επομένη της ορκωμοσίας του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο επικεφαλής της διπλωματίας του οποίου Μάρκο Ρούμπιο υποσχέθηκε προχθές ότι θα συνεχιστεί η «ακλόνητη υποστήριξη» των ΗΠΑ στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον κ. Νετανιάχου.

Ο κ. Ρούμπιο υποσχέθηκε ακόμη «να εργαστεί ακούραστα για να βοηθήσει να απελευθερωθούν οι όμηροι που κρατούνται ακόμη στη Γάζα».

Έπειτα από 15 μήνες πολέμου με έναυσμα άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, η πρώτη φάση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός τέθηκε σε ισχύ τη 19η Ιανουαρίου στη Λωρίδα της Γάζας.

Τρεις ισραηλινές όμηροι, οι οποίες συμπεριλαμβάνονταν στους δεκάδες ανθρώπους που είχαν απαχθεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης, αφέθηκαν ελεύθερες με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 90 Παλαιστινίων, κυρίως γυναικών και παιδιών.

Η επόμενη ανταλλαγή ομήρων με φυλακισμένους προβλέπεται να γίνει αύριο Σάββατο.

Σε μια από τις πρώτες αποφάσεις του, ο πρόεδρος Τραμπ αναίρεσε κυρώσεις που είχαν επιβληθεί από τον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν σε εξτρεμιστές ισραηλινούς εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη εξαιτίας επιθέσεών τους εναντίον Παλαιστινίων.

Το 2020, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο κ. Τραμπ πρότεινε τη «συμφωνία του αιώνα», που θα επέλυε κατ’ αυτόν την ισραηλινοπαλαιστινιακή διένεξη και προέβλεπε την προσάρτηση στο Ισραήλ τομέων της Δυτικής Όχθης. Η πρόταση ουδέποτε προχώρησε.

Η βία στη Δυτική Όχθη εξερράγη μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Από τον Οκτώβριο του 2023 έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 850 Παλαιστίνιοι σε επιχειρήσεις ή επιθέσεις του ισραηλινού στρατού ή/και ισραηλινών εποίκων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής. Το ίδιο διάστημα, τουλάχιστον 29 Ισραηλινοί, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών, έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή στρατιωτικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις αρχές του Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

