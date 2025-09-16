Η φορολογική αρχή ακινήτων στο Αν Άρμπορ του Μίσιγκαν δήλωσε ότι η διοικήτρια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) Λίζα Κουκ δεν έχει παραβιάσει τους κανόνες για τις φορολογικές ελαφρύνσεις για το σπίτι το οποίο η Κουκ δήλωσε ως κύρια κατοικία της.

Όπως αναφέρει το Reuters, το στοιχείο αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει την υπεράσπιση της Κουκ έναντι των προσπαθειών της κυβέρνησης Τραμπ να την απομακρύνει από το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας.

Το Αν Άρμπορ «δεν έχει κανένα λόγο να πιστεύει» ότι η Κουκ παραβίασε τους κανόνες περί φόρου ακίνητης περιουσίας, δήλωσε στο Reuters ο δημοτικός εκτιμητής Τζέρι Μάρκεϊ. Η Κουκ έχει κατά καιρούς ζήσει αλλού και τα αρχεία της πόλης δείχνουν ότι ζήτησε άδεια από τις αρχές του Αν Άρμπορ για να νοικιάσει το σπίτι του Μίσιγκαν βραχυπρόθεσμα.

Η προσωρινή απουσία από το σπίτι ή η βραχυπρόθεσμη ενοικίασή του δεν θα την απέκλειε από την απαλλαγή από τον φόρο στο Αν Άρμπορ, δήλωσε ο εφοριακός υπάλληλος. «Το γεγονός ότι διαμένει προσωρινά αλλού δεν καθιστά απαραίτητα έναν ιδιοκτήτη μη επιλέξιμο για απαλλαγή από την κύρια κατοικία», δήλωσε ο Μάρκεϊ.

Τα σχόλια του αξιωματούχου έρχονται καθώς η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τη διοικήτρια της Fed για απάτη που σχετίζεται με τα στεγαστικά δάνεια για τα ακίνητα στο Αν Άρμπορ και στην Ατλάντα και Ο Μπιλ Πουλτ, διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης, ηγήθηκε της προσπάθειας, καταγγέλλοντας την Κουκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παραπέμποντας το θέμα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο ξεκίνησε έρευνα.

Δηλώνοντας ένα σπίτι ως κύρια κατοικία στις ΗΠΑ, ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού μπορεί να εξασφαλίσει καλύτερο επιτόκιο για το δάνειο και να λάβει εκπτώσεις από τις τοπικές αρχές στους φόρους ακίνητης περιουσίας.

Το Reuters ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι η Cook, σύμφωνα με μια εκτίμηση δανείου για το στεγαστικό δάνειο στην Ατλάντα, είχε ενημερώσει τον δανειστή της ότι το ακίνητο θα ήταν «εξοχική κατοικία» και όχι κύρια κατοικία.

Η πλήρης έκταση των δηλώσεων της Κουκ προς τους δανειστές της παραμένει ασαφής, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εγγράφων που μπορεί να έχουν αλλάξει τον χαρακτηρισμό «εξοχική κατοικία» μέχρι τη στιγμή της εξόφλησης του στεγαστικού δανείου. Τοπικοί αξιωματούχοι στη Τζόρτζια δήλωσαν στο Reuters ότι η Κουκ δεν δήλωσε ποτέ το σπίτι ως κύρια κατοικία για φορολογικούς σκοπούς εκεί.

Η Κουκ έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παράβαση. Σε γραπτή δήλωση τη Δευτέρα, οι δικηγόροι της δήλωσαν: «Η προσπάθεια απομάκρυνσης της διοικήτριας Κουκ βασίζεται σε επιλεγμένες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη Διευθύντρια της FHFA, οι οποίες καταρρέουν υπό τον στοιχειώδη έλεγχο».

Από τότε που εξασφάλισε στεγαστικό δάνειο για το σπίτι στο Μίσιγκαν το 2021, τα τοπικά αρχεία ακινήτων δείχνουν ότι έλαβε έγκριση από την πόλη για να το ενοικιάσει βραχυπρόθεσμα τον Οκτώβριο του 2022 και ξανά τον Απρίλιο του 2024. Ορισμένες πόλεις, όπως το Αν Άρμπορ, απαιτούν από τους ιδιοκτήτες σπιτιών να λάβουν άδεια για να ενοικιάσουν το σπίτι τους, ακόμη και βραχυπρόθεσμα.

Τον Απρίλιο του 2025, η Κουκ ζήτησε έγκριση για να καταχωρίσει το σπίτι ως ακίνητο μακροχρόνιας μίσθωσης, σύμφωνα με τοπικά αρχεία και αξιωματούχους της πόλης. Τον Ιούλιο, δήλωσε ότι είχε προσλάβει μια εταιρεία ενοικίασης για να διαχειριστεί το ακίνητο, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Η Κουκ έχει πλέον προθεσμία μέχρι το τέλος του έτους για να ανακαλέσει την απαλλαγή από τον φόρο για την κατοικία, δήλωσε ο Μάρκι, αρμόδιος εκτιμητής στο Αν Άρμπορ.

Τα αρχεία φόρου ακίνητης περιουσίας και στις δύο πολιτείες, μαζί με τη δήλωση της Κουκ ότι το σπίτι στην Ατλάντα είναι «εξοχική κατοικία», θα μπορούσαν να θεωρηθούν ισχυροί παράγοντες στην υπεράσπισή της, δήλωσαν ειδικοί σε θέματα ακινήτων και νομικών. Για οποιαδήποτε καταδίκη για απάτη σε στεγαστικά δάνεια, η οποία σπάνια αντιμετωπίζεται ως ποινικό αδίκημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι θα πρέπει να αποδείξουν ότι προσπάθησε σκόπιμα να εξαπατήσει τους δανειστές της.

Ο Πολ Πελλετιέρ, πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας με έδρα την Ουάσινγκτον, με ιδιαίτερη εμπειρία στις υποθέσεις τραπεζικής απάτης, δήλωσε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης κανονικά θα ασχολούνταν μόνο με υποθέσεις στις οποίες ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα υπέστη σημαντική ζημία. «Παρόμοια υπόθεση δεν θα είχε περάσει ποτέ από το γραφείο μου, πόσο μάλλον να διωχθεί», είπε, σχετικά με τις κατηγορίες εναντίον της Κουκ.

Τα επιτόκια στα δύο στεγαστικά δάνεια της Κουκ δείχνουν ότι η Κουκ δεν απολάμβανε εκπτώσεις σε σύγκριση με τα ισχύοντα επιτόκια που ήταν διαθέσιμα στους δανειολήπτες όταν διαπραγματεύτηκε τα δάνεια το 2021.

Το επιτόκιό της για το 15ετές δάνειο για το ακίνητο στο Μίσιγκαν ήταν 2,875%, έναντι ενός ισχύοντος εθνικού επιτοκίου εκείνη την περίοδο που κυμαινόταν από 2,23% έως 2,45%, σύμφωνα με στοιχεία της Freddie Mac. Και το επιτόκιο της για το 30ετές δάνειο για το ακίνητό της στην Ατλάντα ήταν 3,25%, έναντι ενός ισχύοντος επιτοκίου εκείνη την εποχή που κυμαινόταν από 2,93% έως 3,04%, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Πηγή: skai.gr

