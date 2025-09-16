Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι η Χαμάς μετέφερε τους Ισραηλινούς ομήρους από υπόγεια καταφύγια, τονίζοντας ότι η οργάνωση σκοπεύει να τους χρησιμοποιήσει ως «ανθρώπινες ασπίδες».
«Μόλις διάβασα μια είδηση ότι η Χαμάς μετέφερε τους ομήρους σε υπεράνω του εδάφους καταφύγια για να τους χρησιμοποιήσει ως ανθρώπινες ασπίδες ενάντια στην επίθεση του Ισραήλ», δήλωσε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «ανθρώπινη θηριωδία».
