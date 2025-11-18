Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πιθανή πώληση Patriot και εξοπλισμού στην Ουκρανία ύψους 105 εκατ. δολαρίων

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πιθανή πώληση συστημάτων άμυνας Patriot και εξοπλισμού στην Ουκρανία ύψους 105 εκατ. δολαρίων, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

