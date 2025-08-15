Λογαριασμός
Πακιστάν: Στους 200 οι νεκροί από καταρρακτώδεις βροχές τις τελευταίες 24 ώρες

Στο Πακιστάν, καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν τουλάχιστον 194 θανάτους σε 24 ώρες, ανεβάζοντας τους νεκρούς των μουσώνων από τέλη Ιουνίου σε πάνω από 500

Οικογένεια σε πλημμύρα

Οι καταρρακτώδεις βροχές που πλήττουν το βόρειο Πακιστάν έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 194 ανθρώπους σε 24 ώρες, σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από την έναρξη της περιόδου των μουσώνων στα τέλη Ιουνίου σε περισσότερους από 500.

Τουλάχιστον 180 θάνατοι έχουν καταγραφεί μόνο στην ορεινή επαρχία Χιμπέρ-Παχτούνκουα, η οποία συνορεύει με το Αφγανιστάν, σύμφωνα με την επαρχιακή Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών.

Εννέα άλλοι άνθρωποι σκοτώθηκαν στο υπό πακιστανική διοίκηση Κασμίρ, ενώ πέντε έχασαν τη ζωή τους στην τουριστική περιοχή Γκιλγκίτ-Μπαλτιστάν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Πακιστάν καταστροφές καιρικά φαινόμενα κλιματική αλλαγή φυσικές καταστροφές
