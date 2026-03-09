Στη σύλληψη 313 ατόμων για φερόμενη κατάχρηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, λόγω της δημοσίευσης βίντεο και τη διάδοση παραπλανητικών πληροφοριών, προχώρησε το Κατάρ, καλώντας παράλληλα το κοινό να απέχει από τη λήψη βίντεο, τη δημοσίευση οπτικού υλικού ή τη διακίνηση «φημών που σχετίζονται με την τρέχουσα κατάσταση».

«Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν για τη λήψη και διακίνηση μη εγκεκριμένων βίντεο, τη διάδοση παραπλανητικών πληροφοριών και φημών, καθώς και τη δημοσιοποίηση περιεχομένου που αποσκοπεί στην πρόκληση ανησυχίας στο κοινό», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας σε ανακοίνωσή του.

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Το καταριανό υπουργείο Εσωτερικών συνέστησε στους πολίτες να αντλούν πληροφορίες αποκλειστικά από «εγκεκριμένες επίσημες πηγές».

Το Κατάρ δεν είναι η μόνη χώρα που επιδιώκει να ελέγξει τον τρόπο με τον οποίο διαχέεται η πληροφορία σε περιόδους σύγκρουσης.

Στο Ισραήλ, η στρατιωτική λογοκρισία -η οποία εστιάζει περισσότερο στα διεθνή μέσα ενημέρωσης παρά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης- έχει καταστήσει σαφές ότι απαγορεύεται η μετάδοση οποιωνδήποτε εικόνων αποκαλύπτουν τη θέση αναχαιτιστικών πυραύλων ή στρατιωτικών εγκαταστάσεων που έχουν πληγεί από εχθρικά πυρά.

Την ίδια ώρα, στην Ουκρανία ισχύουν αυστηροί κανόνες, για παράδειγμα, σχετικά με τη μετάδοση πληροφοριών για υποχώρηση ουκρανικών στρατευμάτων ή για λεπτομέρειες οποιασδήποτε σημαντικής μετακίνησης τεθωρακισμένων ή οπλικών συστημάτων προς τη γραμμή του μετώπου.



Πηγή: skai.gr

