Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη να επιδείξει στρατιωτική ισχύ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι έτοιμη να προβάλει στρατιωτική ισχύ με περισσότερο δυναμισμό, αφού δεν μπορεί πλέον να στηρίζεται κατά των απειλών σε μία διεθνή τάξη που διέπεται από κανόνες και οφείλει να ορίσει αν οι θεσμοί και τα συστήματά της αποτελούν συμβολή ή εμπόδιο στην αξιοπιστία της, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν.

«Πάντα θα υπερασπιζόμαστε και θα στηρίζουμε το εκ κανόνων διεπόμενο σύστημα για του οποίου την οικοδόμηση συμβάλαμε μαζί με τους συμμάχους μας, αλλά δεν μπορούμε πλέον να στηριζόμαστε σε αυτό ως μοναδικό τρόπο για την υπεράσπιση των συμφερόντων μας ή να θεωρούμε ότι οι κανόνες του θα μας προστατεύσουν από τις σύνθετες απειλές που αντιμετωπίζουμε», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν κατά τη συνάντηση με τους πρεσβευτές στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

«Χρειαζόμαστε επειγόντως να σκεφτούμε αν το δόγμα μας, οι θεσμοί μας και ο μηχανισμός λήψης αποφάσεων - όλα σχεδιασμένα με βάση ένα μεταπολεμικό κόσμο σταθερότητας και διεθνούς συνεργασίας - έχουν συμβαδίσει με την ταχύτητα των αλλαγών γύρω μας. Αν το σύστημα που χτίζουμε - με όλες τις καλοπροαίρετες επιδιώξεις για συναίνεση και συμβιβασμό - είναι περισσότερο βοήθεια παρά εμπόδιο για την αξιοπρέπειά μας ως γεωπολιτικού παίκτη», πρόσθεσε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στέκεται πάντοτε στο πλευρό της Ουκρανίας στον πόλεμό της με τη Ρωσία, ανεξαρτήτως τι συμβαίνει αλλού, τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και πρόσθεσε ότι η Ένωση θα εκπληρώσει τις δεσμεύσεις για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Πηγή: skai.gr

