Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συνεχάρη τη Δευτέρα τον νέο ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για την ανάληψη της εξουσίας, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Κάνοντας λόγο για «ένοπλη επιθετικότητα», ο Πούτιν δήλωσε βέβαιος ότι ο Χαμενεΐ θα συνεχίσει το έργο του πατέρα του «με τιμή» και θα ενώσει τον ιρανικό λαό «ενώπιον σοβαρών δοκιμασιών».

Διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Τεχεράνης, λέγοντας ότι επιθυμεί να «επιβεβαιώσει την ακλόνητη υποστήριξή της προς την Τεχεράνη και την αλληλεγγύη της προς τους Ιρανούς φίλους μας».

Η επιστολή του Ρώσου προέδρου

Αξιότιμε κύριε Χοσεϊνί Χαμενεΐ,

Δεχθείτε τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια για την εκλογή σας ως Ανώτατου Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Τώρα που το Ιράν αντιμετωπίζει ένοπλη επιθετικότητα, η δράση σας σε αυτή την υψηλή θέση αναμφίβολα θα απαιτήσει μεγάλο θάρρος και αυταπάρνηση. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσετε με τιμή το έργο του πατέρα σας και θα ενώσετε τον ιρανικό λαό μπροστά στις σοβαρές δοκιμασίες.

Από την πλευρά μας, θα ήθελα να επιβεβαιώσω την ακλόνητη υποστήριξή μας προς την Τεχεράνη και την αλληλεγγύη μας με τους Ιρανούς φίλους. Η Ρωσία ήταν και θα παραμείνει αξιόπιστος εταίρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σας εύχομαι επιτυχία στην επίλυση των δύσκολων καθηκόντων που βρίσκονται μπροστά σας, καθώς και καλή υγεία και δύναμη ψυχής.

Με εκτίμηση,

Βλαντίμιρ Πούτιν



Η επιστολή στα ρωσικά

