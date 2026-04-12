Πούτιν σε Πεζεσκιάν: Η Μόσχα θέλει να μεσολαβήσει για ειρηνευτική συμφωνία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν, για να συζητήσουν τις συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ, μετέδωσε την Κυριακή το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax.

Σύμφωνα με τις αναφορές, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει να διευκολύνει την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στη Μέση Ανατολή, θέλοντας να λειτουργήσει σαν διαμεσολαβητής ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.

«Ο Βλαντιμίρ Πούτιν τόνισε την ετοιμότητά του να διευκολύνει περαιτέρω την αναζήτηση μιας πολιτικής και διπλωματικής διευθέτησης της σύγκρουσης, καθώς και να μεσολαβήσει στις προσπάθειες για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή», ανέφερε το Κρεμλίνο στην επίσημη ενημέρωσή του για την τηλεφωνική επικοινωνία.

Πηγή: skai.gr

