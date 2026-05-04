Κασέμ: Το Ισραήλ παραβιάζει συστηματικά την εκεχειρία - Η λύση δεν είναι η παράδοση

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ απέρριψε εκ νέου τις άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, προειδοποιώντας ότι ένα τέτοιο βήμα θα ισοδυναμούσε με πολιτική παραχώρηση που θα ωφελούσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Ντόναλντ Τραμπ εν όψει των εκλογών.

«Υποστηρίζουμε τη διπλωματία μέσω των έμμεσων διαπραγματεύσεων», ανέφερε ο Κασέμ σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας πως «όσον αφορά τις άμεσες διαπραγματεύσεις, πρόκειται για μια άσκοπη παραχώρηση χωρίς αποτελέσματα, η οποία εξυπηρετεί τον Νετανιάχου και τον Τραμπ εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών».

Παράλληλα, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβιάζει συστηματικά την εκεχειρία, «περισσότερες από 10.000 φορές», όπως είπε, ενώ περιέγραψε την κατάσταση όχι ως εκεχειρία αλλά ως «συνεχιζόμενη ισραηλινοαμερικανική επιθετικότητα».

Ακόμη, υποστήριξε ότι «ο Λίβανος είναι αυτός που δέχεται την επίθεση» και επέμεινε ότι οποιαδήποτε διπλωματική προσέγγιση πρέπει πρώτα να οδηγήσει στην παύση των εχθροπραξιών. «Η λύση δεν είναι η παράδοση» τόνισε.

Πηγή: skai.gr

