Οποιοδήποτε πλοίο παραβιάσει «τη διαδικασία διαχείρισης του Στενού του Ορμούζ» που έχει επιβάλει η Τεχεράνη «θα ακινητοποιηθεί δια της βίας», προειδοποίησε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάσταση του Ιράν, Σαρντάρ Μοχεμπί.

«Δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στη διαδικασία διαχείρισης του Στενού του Ορμούζ. Οποιαδήποτε θαλάσσια κίνηση πολιτικών και εμπορικών πλοίων που συμμορφώνεται με τα πρωτόκολλα διέλευσης που έχουν εκδοθεί από το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης και πραγματοποιείται μέσω της καθορισμένης διαδρομής σε συντονισμό, θα είναι ασφαλής και απρόσκοπτη», ανέφερε σε δήλωση που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Άλλες θαλάσσιες κινήσεις που αντιβαίνουν στις αρχές που ανακοίνωσε το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης θα αντιμετωπίσουν σοβαρούς κινδύνους. Τα πλοία που παραβιάζουν τους κανόνες θα ακινητοποιούνται δια της βίας», πρόσθεσε.

«Είναι απαραίτητο όλες οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι ασφαλιστικές εταιρείες μεταφορών να δίνουν προσοχή στις ανακοινώσεις των Φρουρών της Επανάστασης», κατέληξε ο Μοχεμπί.

Πηγή: skai.gr

