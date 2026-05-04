IRGC: Αυτή είναι η περιοχή του Ορμούζ που ελέγχει το Ιράν - Χάρτης

Το ναυτικό του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) παρουσίασε τη Δευτέρα έναν νέο χάρτη που απεικονίζει την περιοχή του Στενού του Ορμούζ, που όπως τον περιγράφει, βρίσκεται υπό τον έλεγχο και τη διαχείριση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η περιοχή εκτείνεται από μια γραμμή που συνδέει το Κουχ-ε Μομπάρακ στο Ιράν με το νότιο τμήμα της Φουτζάιρα στα ΗΑΕ, καθώς και από μια άλλη γραμμή που συνδέει το άκρο του ιρανικού νησιού Κεσμ με την Ουμ αλ-Κουέιν στα ΗΑΕ.

Iran’s Revolutionary Guards navy unveiled a new map on Monday showing what it described as the Strait of Hormuz area controlled and managed by Iran’s armed forces.



It said the area extends from a line between Kuh-e Mobarak in Iran and south of Fujairah in the UAE, and from… pic.twitter.com/UE0ZbiRB5b — Iran International English (@IranIntl_En) May 4, 2026

Δεν ήταν σαφές εάν ή κατά πόσο είχε αλλάξει η περιοχή ελέγχου που διεκδικούν.

Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν σήμερα την «Επιχείρηση Ελευθερία» που έχει στόχο τον απεγκλωβισμό των πλοίων που βρίσκονται στον Κόλπο, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της Τεχεράνης.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι η στρατιωτική υποστήριξη θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη και 15.000 μέλη στρατιωτικού προσωπικού.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, το αμερικανικό ναυτικό θα παρέχει στα εμπορικά πλοία πληροφορίες σχετικά με τις καλύτερες θαλάσσιες διαδρομές, που δεν έχουν ναρκοθετηθεί από τον ιρανικό στρατό, ενώ εάν χρειαστεί θα αποτρέψει τις ιρανικές δυνάμεις να επιτεθούν σε πλοία που διασχίζουν το Στενό του Ορμούζ.

Διαβάστε εδώ περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.