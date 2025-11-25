Την έντονη αντίδραση της κυβέρνησης της Βενεζουέλας προκάλεσε η απόφαση των ΗΠΑ χθες Δευτέρα να προστεθεί το Cártel de los Soles («Καρτέλ των Ήλιων») στη μαύρη λίστα των ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων, χαρακτηρίζοντάς την ένα «νέο και γελοίο ψέμα», με σκοπό να δικαιολογηθεί «παράνομη» στρατιωτική επέμβαση.

Η Ουάσιγκτον ανάπτυξε στην Καραϊβική το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, καθώς και στολίσκο πολεμικών πλοίων και προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη, επισήμως στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, που έχει στο στόχαστρο ειδικά τη Βενεζουέλα.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει πάνω από 20 πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που κατά την Ουάσιγκτον μετέφεραν ναρκωτικά, σκοτώνοντας τουλάχιστον 83 ανθρώπους.

Υπάρχει αλήθεια «καρτέλ»;

Το Cártel de los Soles «μένει να αποδειχτεί πως υπάρχει», λένε ειδικοί, που αναφέρονται μάλλον σε κύκλωμα διαφθοράς και ανοχής παράνομων δραστηριοτήτων στη Βενεζουέλα.

Πάντως ο όρος που χρησιμοποιεί η Ουάσιγκτον (οι «ήλιοι») αναφέρεται στα διακριτικά ανώτερων και ανώτατων αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων της Βενεζουέλας.

Το Καράκας «απορρίπτει κατά τρόπο κατηγορηματικό, σθεναρό και απόλυτο το νέο και γελοίο ψέμα του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο που χαρακτήρισε τρομοκρατική οργάνωση το ανύπαρκτο Καρτέλ των Ήλιων (...) για να δικαιολογηθεί αθέμιτη και παράνομη επέμβαση εναντίον της Βενεζουέλας», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον Μαδούρο πως είναι ο επικεφαλής του «Καρτέλ των Ήλιων» και προσφέρει 50 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη σύλληψή του.

«Ό,τι κι αν κάνουν, όπου κι αν το κάνουν, όπως κι αν το κάνουν, δεν θα μπορέσουν να νικήσουν τη Βενεζουέλα. Είμαστε ακατανίκητοι», διαβεβαίωσε χθες ο πρόεδρος της χώρας Νικολάς Μαδούρο.

Οι αρχές στο Καράκας βλέπουν πρόσχημα για να επιβληθεί «αλλαγή καθεστώτος» στη χώρα και οι ΗΠΑ να βάλουν στο χέρι το πετρέλαιο της.

«Κάθε μέρα εφευρίσκουν διαφορετική βλακεία (...) που προσάπτουν στη Βενεζουέλα και δικαιολογούν ό,τι θέλουν, σχολίασε χθες ο Ντιοσντάντο Καμπέγιο, ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας, αναγγέλλοντας «μεγάλη» κινητοποίηση σήμερα υπέρ της «εθνικής κυριαρχίας» και της «ανεξαρτησίας» της χώρας.

«Το Καρτέλ των Ήλιων είναι πλέον τρομοκρατική οργάνωση. Γελοίοι. Είναι γελοίοι. Επαναλαμβάνονται. Γι’ αυτό πάνε από αποτυχία σε αποτυχία», έκρινε η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες.

«Αν θέλουν στ’ αλήθεια να καταπολεμήσουν τη διακίνηση ναρκωτικών, ας πάνε στον Ισημερινό (...) Η Βενεζουέλα δεν είναι ούτε χώρα παραγωγής ούτε χώρα διακίνησης», πρόσθεσε, καταγγέλλοντας την «πρόκληση» και την «κλιμάκωση».

Ο Γκουστάβο Πέτρο, ο αριστερός πρόεδρος της γειτονικής Κολομβίας, έχει επίσης αρνηθεί την ύπαρξη του καρτέλ.

Τι είναι το Cartel de los Soles

Ο όρος Cartel de los Soles εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και οι δραστηριότητες της ομάδας ξεκίνησαν ως απάντηση στις εξελίξεις στη γειτονική Κολομβία, τον μεγαλύτερο παραγωγό κοκαΐνης στον κόσμο.

Το καρτέλ δημιουργήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης της Βενεζουέλας μετά από κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών εναντίον ενός στρατηγού που ήταν υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις δίωξης ναρκωτικών στην Εθνική Φρουρά της Βενεζουέλας και αναφερόταν στο έμβλημα σε σχήμα ήλιου που φορούσαν οι στρατηγοί στις επωμίδες τους για να δείξουν τον βαθμό τους.

Ο όρος άρχισε σύντομα να χρησιμοποιείται για όλους τους αξιωματούχους της Βενεζουέλας που είχαν υποτιθέμενες συνδέσεις με τη διακίνηση ναρκωτικών, ανεξάρτητα από το αν οι αξιωματούχοι αυτοί ανήκαν στην ίδια οργάνωση, καθώς το Cartel de los Soles άρχισε να παρέχει εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς κοκαΐνης από την Κολομβία και κατά τα πρώτα χρόνια της προεδρίας του Ούγκο Τσάβες.

Η συμπάθεια του Τσάβες προς τους αριστερούς αντάρτες των Farc της Κολομβίας - οι οποίοι χρηματοδοτούνταν σε μεγάλο βαθμό από το λαθρεμπόριο κοκαΐνης - ήταν ένας άλλος παράγοντας που συνέβαλε στην ανακατεύθυνση μέρους του εμπορίου ναρκωτικών μέσω της Βενεζουέλας.

Ο Γουέσλι Τέιμπορ, πρώην πράκτορας της DEA που εργάστηκε στη Βενεζουέλα, λέει ότι οι Farc όχι μόνο βρήκαν «ένα ασφαλές καταφύγιο στη Βενεζουέλα», αλλά και ότι πολλοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι, «από την αστυνομία των δρόμων μέχρι τη στρατιωτική αεροπορία», σύντομα έγιναν συνεργάτες τους στο εμπόριο ναρκωτικών.

Μαζί, «άρχισαν να πλημμυρίζουν τις ΗΠΑ με εκατοντάδες τόνους κοκαΐνης», υποστηρίζει.

Το Cartel de los Soles, λοιπόν, διαφέρει από άλλα δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών στο ότι δεν έχει επίσημη δομή, λέει ο Mike LaSusa, εμπειρογνώμονας σε θέματα οργανωμένου εγκλήματος στην Αμερική.

Δεν είναι μια ομάδα καθαυτή, λέει, αλλά μάλλον «ένα σύστημα διαδεδομένης διαφθοράς», το οποίο έχει τροφοδοτηθεί από την οικονομική κρίση που έχει πλήξει τη Βενεζουέλα υπό τον Νικολάς Μαδούρο.

Οι αξιωματικοί μεσαίου και κατώτερου βαθμού που ελέγχουν τα βασικά σημεία εισόδου και εξόδου της Βενεζουέλας, όπως τα αεροδρόμια, αποτελούν το Cartel de los Soles, καθώς βρίσκονται σε προνομιακή θέση για να διευκολύνουν τη ροή των ναρκωτικών λέει ο Benítez-Manau, εμπειρογνώμονας σε θέματα οργανωμένου εγκλήματος από το πανεπιστήμιο UNAM του Μεξικού.

Ωστόσο, οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ είναι κατηγορηματικοί ότι τα πλοκάμια του Cartel de los Soles φτάνουν στα υψηλότερα επίπεδα της κυβέρνησης Mαδούρο, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του προέδρου.

Το 2020, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατηγόρησε τον Μαδούρο και 14 άλλους για συνωμοσία με ένοπλες κολομβιανές ομάδες με σκοπό τη μεταφορά κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μεταξύ των υψηλόβαθμων αξιωματούχων που κατονομάστηκαν ήταν ο υπουργός Άμυνας Βλαντιμίρ Παντρίνο και ο πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βενεζουέλας, Μαϊκέλ Μορένο.

«Πίεση»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυε πρόσφατα πως οι μέρες του ομολόγου του Μαδούρο είναι «μετρημένες». Αποκάλυψε πως διέταξε να διεξαχθούν μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα - παρ’ όλ’ αυτά, μέρες αργότερα δεν απέκλειε το ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης.

Επαναλαμβάνει ότι δεν αποκλείει στρατιωτική δράση, μολαταύτα είπε σε συνεργάτες του πως έχει σκοπό να διεξαγάγει απευθείας συνομιλίες με τον ομόλογό του της Βενεζουέλας Μαδούρο --χωρίς να έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία γι’ αυτό--, ανέφερε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios χθες επικαλούμενος πηγές του στην κυβέρνησή του.

Ο προσδιορισμός κάποιας οντότητας ως ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη την ανάληψη στρατιωτικής δράσης. Ωστόσο «δίνει φάσμα δυνατοτήτων, τόσο στρατιωτικών όσο και από την άποψη των κυρώσεων», στην κυβέρνηση Τραμπ προκειμένου «να συνεχίσει να ασκεί πίεση», σχολίασε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χουάν Μανουέλ Τρακ, πανεπιστημιακός στο Μεξικό. «Η αύξηση της πίεσης δημιουργεί την αίσθηση ότι είναι σχεδόν άμεσα επικείμενη επίθεση κάποιου είδους», κατά τον ίδιο.

Αρκετές αεροπορικές εταιρείες - σ’ αυτές προστέθηκε χθες η ισπανική Air Europa, που εκτελεί σε εβδομαδιαία βάση δρομολόγιο Μαδρίτη-Καράκας - ανέστειλαν τις συνδέσεις τους με τη Βενεζουέλα, μετά την έκδοση ειδοποίησης της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας για την «εντεινόμενη στρατιωτική δραστηριότητα» στην περιοχή.

Η Βενεζουέλα υφίσταται από το 2019 ευρείας κλίμακας αμερικανικές κυρώσεις, ιδίως εμπάργκο στο πετρέλαιο, κάτι που υποχρεώνει το Καράκας να πουλάει το πετρέλαιό του στη μαύρη αγορά με μεγάλες εκπτώσεις.

Κάποιοι οικονομολόγοι εκτιμούν πως η κίνηση πιθανόν είχε σκοπό, μεταξύ άλλων, να προκαλέσει περαιτέρω ασφυξία στην οικονομία της λατινοαμερικάνικης χώρας, ήδη σε άσχημη κατάσταση, με μεγάλο μέρος του πληθυσμού βυθισμένο στη φτώχεια και επαπειλούμενο υπερπληθωρισμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.