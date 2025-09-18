Μεγάλη ταλαιπωρία και απογοήτευση περίμενε αυτές τις ημέρες χιλιάδες τουρίστες που έφτασαν στο Περού για να επισκεφθούν το Μάτσου Πίτσου, ακρόπολη της αυτοκρατορίας των Ίνκα και παγκοσμίως γνωστό αρχαιολογικό χώρο, λόγω κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας των κατοίκων.

Για να φθάσουν εκεί, κατά κανόνα οι επισκέπτες παίρνουν τρένο από την Κούσκο, την άλλοτε πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας των Ίνκα, σε απόσταση 110 χιλιομέτρων, ως την Άγουας Καλιέντες. Από εκεί, επιβιβάζονται σε λεωφορεία ως το Μάτσου Πίτσου.

Η πρόσβαση στο μνημείο εμποδιζόταν από τη Δευτέρα, καθώς κάτοικοι απέκλεισαν τις σιδηροτροχιές απαιτώντας να αλλάξει η εταιρεία λεωφορείων μεταφοράς των επισκεπτών, καθώς η σύμβασή της έληξε έπειτα από τριάντα χρόνια παραχώρησης. Θεωρούν πως πρέπει να την αντικαταστήσει άλλη, που να ανήκει σε κάποια από τις κοινότητες της χώρας.

Περίπου 2.300 τουρίστες - Γάλλοι, Ιάπωνες, Αμερικανοί, Βραζιλιάνοι, Γερμανοί και Πορτογάλοι - απομακρύνθηκαν συνολικά εσπευσμένα από τα περίχωρα του αρχαιολογικού χώρου, ή έφυγαν με ίδια μέσα την Τρίτη και την Τετάρτη, εξαιτίας της κινητοποίησης και επεισοδίων.

Peru evacuated some 1,400 tourists overnight from the train station that serves the Inca citadel of Machu Picchu, while about 900 others remained stranded Tuesday as protesters blocked the railway tracks, officials sayhttps://t.co/xTklS6JG5A pic.twitter.com/lim7hdyLlS — AFP News Agency (@AFP) September 17, 2025

Συγκρούσεις με διαδηλωτές είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν 14 αστυνομικοί, σύμφωνα με την υπηρεσία τους.

🇵🇪 #Peru evacuated some 1,600 tourists from the train station to #MachuPicchu after local protests turned violent with police.



🏯 The UNESCO World Heritage Site, protected since 1983, sees some 4,500 visitors daily, many from abroad pic.twitter.com/nH1MZ5uIhp — FRANCE 24 English (@France24_en) September 17, 2025

Ωστόσο, η κίνηση των σιδηροδρομικών συρμών προς και από το Μάτσου Πίτσου, αποκαταστάθηκε σήμερα το πρωί (χθες βράδυ τοπική ώρα), καθώς υπήρξε προσωρινή άρση του αποκλεισμού που επέβαλαν οι κάτοικοι

Η εταιρεία PerúRail, που εκμεταλλεύεται τη σιδηροδρομική σύνδεση, έκανε γνωστό με δελτίο Τύπου πως «ξανάρχισαν» τα δρομολόγια.

Νωρίτερα, κάτοικοι έκαναν λόγο για ανακωχή ως το Σάββατο προκειμένου να προχωρήσει «διαδικασία διαλόγου» και για να προασπιστεί «η κοινωνική ειρήνη», λαμβάνοντας υπόψη «τη μεσολάβηση του συνηγόρου του λαού» (ανεξάρτητης αρχής ανάλογης με τον συνήγορο του πολίτη), σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από το Μέτωπο για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Μάτσου Πίτσου,



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

