Σχεδόν 50.000 άνθρωποι πέθαναν από υπερβολική δόση οπιοειδών στον Καναδά αφότου ξέσπασε η κρίση αυτή στις αρχές του 2016 μέχρι τον Ιούνιο του 2024, με τη φαιντανύλη να ενοχοποιείται ολοένα περισσότερο για τους θανάτους, σύμφωνα με νεότερα δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν χθες Δευτέρα από τις καναδικές υγειονομικές αρχές.

Τα νεότερα στοιχεία δόθηκαν στη δημοσιότητα την ώρα που ο Αμερικανός εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τη γείτονα ότι δεν κάνει αρκετά για την αποτροπή της ροής φαιντανύλης προς τις ΗΠΑ κι απειλεί να προχωρήσει στην επιβολή δασμών 25% στα εισαγόμενα καναδικά προϊόντα.

Το συνθετικό οπιοειδές αυτό, πενήντα φορές ισχυρότερο από την ηρωίνη κι εκατό φορές ισχυρότερο από τη μορφίνη, προκαλεί πελώρια κρίση δημόσιας υγείας στις ΗΠΑ και, εδώ και πέντε χρόνια, ο Καναδάς μετατρέπεται σε ολοένα πιο εύφορο έδαφος ως προς την παραγωγή και την εξαγωγή φαιντανύλης, χωρίς πάντως να διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο, σύμφωνα με ειδικούς.

Από τον συνολικό αριθμό των υπερβολικών δόσεων στον Καναδά από τον Ιανουάριο ως τον Ιούνιο της χρονιάς που οδεύει στο τέλος, το 79% οφειλόταν στη χρήση φαιντανύλης, ποσοστό αυξημένο κατά 39% από το 2016, σύμφωνα με την υπηρεσία δημόσιας υγείας της χώρας.

Τους έξι πρώτους μήνες του έτους, οι αρχές κατέγραφαν κατά μέσον όρο 21 θανάτους την ημέρα στη χώρα των 40 εκατομμυρίων κατοίκων, αριθμό μειωμένο κατά 11% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, γεγονός που χαρακτηρίστηκε «ενθαρρυντικό».

Ωστόσο οι δείκτες «παραμένουν σε κρίσιμα υψηλά επίπεδα», επισήμανε σε ανακοίνωσή της η Γιαάρα Σαξ, υπουργός Ψυχικής Υγείας και Εθισμών του Καναδά, αναφερόμενη στην «τραγική κρίση δημόσιας υγείας» στη χώρα της βόρειας Αμερικής. «Δεν υπάρχει λύση ‘ενός μεγέθους’ για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.