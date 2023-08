Καλιφόρνια: Τρεις νεκροί σε συντριβή πυροσβεστικού ελικοπτέρου (Βίντεο) Κόσμος 14:15, 07.08.2023 linkedin

Δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν την ώρα της κατάσβεσης, και ενώ το ένα κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια το δεύτερο συνετρίβη στο έδαφος, σκοτώνοντας όλους τους επιβαίνοντες