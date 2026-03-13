Μια νέα οργάνωση που αυτοαποκαλείται Ashab Al Yamim ανέλαβε την ευθύνη για τρεις επιθέσεις σε εβραϊκά ιδρύματα στην Ευρώπη αυτή την εβδομάδα.

Η πρώτη επίθεση ήταν ο βομβαρδισμός μιας συναγωγής στη Λιέγη του Βελγίου, τη Δευτέρα, ενώ ακολούθησε και μια επίθεση εμπρησμού σε συναγωγή στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας την Παρασκευή.

Η ομάδα φαίνεται ότι δεν υπήρχε πριν από αυτή την εβδομάδα και, παραδόξως, δεν διαθέτει δικά της κανάλια στο Telegram ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συνήθως, τέτοιες ομάδες δημιουργούν κανάλια αμέσως.

Παρόλα αυτά, τα βίντεο που τράβηξε από τις δύο αντίστοιχες επιθέσεις εμφανίστηκαν γρήγορα σε κανάλια του Telegram που ανήκουν στον σιιτικό άξονα, όπως αυτά που σχετίζονται με τη Χεζμπολάχ ή το IRGC (Φρουροί της Επανάστασης). Αυτό ενδέχεται να υποδηλώνει μια σύνδεση μεταξύ της Ashab Al Yamim και οργανώσεων που σχετίζονται με το Ιράν.

A group calling itself "The Islamic Movement of the Companions of the Right" appears to claim responsibility for a bombing on a synagogue in Liege, Belgium on Monday.

My initial impression is that the logo is a near carbon copy of terrorist groups associated with the… pic.twitter.com/oowi7J3uIK — Joe Truzman (@JoeTruzman) March 11, 2026

The Islamic Movement of the Companions of the Right, has claimed an attack against a statement in the city of Rotterdam on Friday morning.



This is the third attack claimed by the group against Jewish institutions or sites in Europe this week.

There are reports of an arson… pic.twitter.com/EW8ut9RUoK — Joe Truzman (@JoeTruzman) March 13, 2026

Το όνομα Ashab Al Yamim μεταφράζεται ως «Σύντροφοι της Δεξιάς» ή «Άνθρωποι της Δεξιάς». Αυτό δεν σημαίνει «δεξιά» με την πολιτική έννοια, αλλά μάλλον «ενάρετοι» ή «δίκαιοι». Ο Ohad Merlin, ερευνητής MENA (Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής) στο περιφερειακό πρόγραμμα του MIND Israel, εξήγησε στην Jerusalem Post ότι το Κοράνι χρησιμοποιεί συχνά το «δεξιά» και το «αριστερά» ως μεταφορές.

Αρκετές ασυνήθιστες πτυχές στα βίντεο

Μια παράξενη πτυχή της οργάνωσης είναι τα βίντεο. Ενώ φέρουν τα χαρακτηριστικά των τυπικών τρομοκρατικών βίντεο -για παράδειγμα, χρησιμοποιεί απειλητική μουσική και δεν περιλαμβάνει ομιλία- το πραγματικό περιεχόμενο είναι λιγότερο βίαιο από το συνηθισμένο. Τα βίντεο της Χεζμπολάχ και της Χαμάς περιλαμβάνουν συνήθως πιο απειλητικό περιεχόμενο, αλλά, στην περίπτωση της Λιέγης και του Ρότερνταμ, κανείς δεν τραυματίστηκε και οι επιθέσεις σημειώθηκαν σε κτίρια κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Joe Truzman, ανώτερος αναλυτής ερευνών στο Foundation for Defense of Democracies (FDD) υποστήριξε ότι αυτό λειτουργεί παρόλα αυτά ως προπαγάνδα, καθώς «μπορεί να δημιουργήσει φόβο στο μυαλό της εβραϊκής κοινότητας». Αυτό ισχύει ιδιαίτερα δεδομένης της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με το Ιράν και του γεγονότος ότι το Ιράν έχει απειλήσει να διαπράξει τρομοκρατικές ενέργειες στο εξωτερικό.

«Δεν είναι ότι αυτές ήταν τεράστιες επιθέσεις, αλλά ταυτόχρονα θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως προειδοποίηση», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

