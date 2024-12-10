Λογαριασμός
Κάλεσμα Τραμπ με κίνητρα για επενδύσεις στις ΗΠΑ: Προσφέρει άμεσα έγκριση και άδεια

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι όποιος επενδύει 1 δισεκατομμύριο δολάρια στις ΗΠΑ θα λαμβάνει άμεσα έγκριση και άδεια

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οποιοδήποτε άτομο ή εταιρεία επενδύσει τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια στις ΗΠΑ «θα λάβει ταχεία και πλήρη έγκριση και άδεια, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι όλες τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις».

Η δήλωση, που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, ανέφερε: «Οποιοδήποτε άτομο ή εταιρεία επενδύει ΕΝΑ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΔΟΛΑΡΙΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, θα λάβει άμεσα πλήρη έγκριση, αλλά όχι όλες τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις. ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΡΟΚ!!!».

Πηγή: skai.gr

