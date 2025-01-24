Τα Ηνωμένα Έθνη δήλωσαν σήμερα πως οι Χούθι που ελέγχουν τη βόρεια Υεμένη έχουν συλλάβει έναν απροσδιόριστο αριθμό μελών του προσωπικού τους και πως αναστέλλουν τις μετακινήσεις σε όλες τις περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο των Χούθι ενόσω θα επιδιώκουν την άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΟΗΕ δεν δίνεi περισσότερες λεπτομέρειες για τις συλλήψεις που όπως είπε σημειώθηκαν χθες, Πέμπτη, στην περιοχή της πρωτεύουσας Σαναά.

Όλες οι επίσημες μετακινήσεις προσωπικού του ΟΗΕ προς ή σε περιοχές που τελούν υπό τους Χούθι έχουν ανασταλεί προκειμένου να προστατευθεί η ασφάλεια του προσωπικού. Ο ΟΗΕ συζητά με υψηλόβαθμους εκπροσώπους των Χούθι για την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των μελών του προσωπικού του και συνεργατών του που κρατούνται.

Οι Χούθι δεν έχουν κάνει προσώρας κάποιο σχόλιο.

Οι Χούθι, που συνδέονται με το Ιράν, έχουν επιτεθεί σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα προκαλώντας αεροπορικά πλήγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν διαμαρτυρηθεί επίσης τον περασμένο Ιούνιο ότι η οργάνωση είχε συλλάβει 11 μέλη του προσωπικού τους.

Οι Χούθι έχουν επίσης συλλάβει γύρω στους 20 Υεμενίτες εργαζομένους στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαναά τα τελευταία τρία χρόνια. Η πρεσβεία ανέστειλε τη λειτουργία της το 2014.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

