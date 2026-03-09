ΗΠΑ: Φόβοι για ενεργοποίηση «αδρανών» τρομοκρατικών πυρήνων από το Ιράν

Οι ΗΠΑ υπέκλεψαν κρυπτογραφημένες επικοινωνίες που πιστεύεται ότι προέρχονται από το Ιράν και ενδέχεται να αποτελούν «επιχειρησιακό σήμα ενεργοποίησης» για «αδρανή δίκτυα» εκτός της χώρας, σύμφωνα με ομοσπονδιακή προειδοποίηση που εστάλη στις αμερικανικές αρχές.

Η προειδοποίηση, την οποία εξέτασε το ABC News, αναφέρεται σε μια «προκαταρκτική ανάλυση σήματος, πιθανότατα ιρανικής προέλευσης», η οποία διαβιβάστηκε σε πολλές χώρες λίγο μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο Χαμενεΐ, ανώτατος ηγέτης του Ιράν, σκοτώθηκε σε αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου.

Η υποκλαπείσα μετάδοση ήταν κωδικοποιημένη και φαινόταν να προορίζεται για «μυστικούς αποδέκτες» που διαθέτουν το κλειδί αποκρυπτογράφησης, ένα είδος μηνύματος που αποσκοπεί στη μετάδοση οδηγιών σε «μυστικούς πράκτορες ή αδρανή δίκτυα» χωρίς τη χρήση του διαδικτύου ή δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, είναι πιθανό οι μεταδόσεις να «αποσκοπούν στην ενεργοποίηση ή στην παροχή οδηγιών σε δίκτυα που επιχειρούν εκτός της χώρας προέλευσης».

«Αν και το ακριβές περιεχόμενο αυτών των μεταδόσεων δεν μπορεί προς το παρόν να προσδιοριστεί, η ξαφνική εμφάνιση ενός νέου σταθμού με χαρακτηριστικά διεθνούς αναμετάδοσης απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση», αναφέρεται στην προειδοποίηση.

Παράλληλα, στην οδηγία διευκρινίζεται ότι «δεν υπάρχει επιχειρησιακή απειλή που να συνδέεται με συγκεκριμένη τοποθεσία», ωστόσο καλεί τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου να ενισχύσουν την παρακολούθηση ύποπτης δραστηριότητας σε ραδιοσυχνότητες.

Εάν επιβεβαιωθεί το περιεχόμενο της προειδοποίησης, αυτό θα ενισχύσει τους φόβους που εξέφρασαν αξιωματούχοι των αρχών ασφαλείας μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση, ότι «αδρανείς πυρήνες» που έχουν αναπτυχθεί στη Δύση θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αντίποινα.



Πηγή: skai.gr

