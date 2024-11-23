Η καταιγίδα Μπερτ έπληξε σήμερα τη Βρετανία και την Ιρλανδία, με ισχυρούς ανέμους, χιονοπτώσεις και κίνδυνο πλημμύρας, με αποτέλεσμα να διαταραχθούν οι συγκοινωνίες και δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Ένας άνδρας ηλικίας περίπου 60 ετών σκοτώθηκε το πρωί στο Χαμσάιρ της Αγγλίας, όταν ένα κλαδί δέντρου έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του.

Συναγερμός για πλημμύρες έχει σημάνει σε πολλές περιοχές της Αγγλίας, της Ουαλίας και της Σκωτίας, η οποία έχει καλυφθεί από ένα παχύ στρώμα χιονιού.

Το απόγευμα του Σαββάτου σημειώθηκε κατολίσθηση στη βόρεια Ουαλία, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές, οι οποίες επενέβησαν και διέσωσαν τουλάχιστον 10 άτομα, ανάμεσά τους και πέντε παιδιά.

Το απόγευμα, περίπου 4.000 νοικοκυριά είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό στην κεντρική και νοτιοδυτική Αγγλία και στη νότια Ουαλία. Άλλοι 27.000 άνθρωποι δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα στο Γιορκσάιρ και το Λίνκολνσαϊρ, στη βορειοανατολική Αγγλία, σύμφωνα με τις εταιρείες που διαχειρίζονται το δίκτυο.

Ένας εκπρόσωπος της Energy Networks Association (ENA), ο Ρος Ίστον, προειδοποίησε ότι η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί επειδή «τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη».

Στη δυτική και βορειοδυτική Ιρλανδία, 60.000 κατοικίες, αγροκτήματα και εταιρείες αντιμετωπίζουν επίσης διακοπές στην ηλεκτροδότηση, ανέφερε η δημόσια εταιρεία ESB.

Πολλοί δρόμοι και σιδηροδρομικές γραμμές έκλεισαν ενώ δρομολόγια των πλοίων ματαιώθηκαν. Πλημμύρες αναφέρονται ήδη στη δυτική Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία.

Σύμφωνα με τη βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία, σε ορισμένες περιοχές το χιόνι αναμένεται να φτάσει τα 20-40 εκατοστά. Στην Αγγλία η χιονόπτωση συνεχίζεται, συνοδευόμενη από ισχυρούς ανέμους που φτάνουν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα.

Το αεροδρόμιο του Νιούκασλ, στα βορειοανατολικά, έκλεισε λόγω του χιονιού και αεροσκάφη αναγκάστηκαν να αλλάξουν κατεύθυνση και να προσγειωθούν στο Μπέλφαστ ή το Εδιμβούργο.

Πολλοί ποδοσφαιρικοί αγώνες ματαιώθηκαν.

Ισχυρές βροχές αναμένονται κατά τη διάρκεια της νύχτας και την Κυριακή στην ανατολική και νότια Αγγλία.

Πηγή: skai.gr

