Η εξαφάνιση απεσταλμένου του Chabad, του ραβίνου Zvi Kogan, στο Άμπου Ντάμπι διερευνάται από τις υπηρεσίες πληροφοριών της Μοσάντ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ανακοίνωσε το Γραφείο του Πρωθυπουργού (PMO).

«Ο Zvi Kogan, ένας Ισραηλινός-Μολδαβός πολίτης και απεσταλμένος του Chabad που διαμένει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αγνοείται από το απόγευμα της Πέμπτης (21 Νοεμβρίου 2024)», έγραψε το Γραφείο του Πρωθυπουργού.

«Από την εξαφάνισή του και με βάση πληροφορίες που υποδεικνύουν πιθανό τρομοκρατικό περιστατικό, έχει ξεκινήσει εντατική έρευνα στη χώρα».

Το PMO αναφέρει ότι οι ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας εργάζονται για τον εντοπισμό του Kogan.

«Οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας εργάζονται ακούραστα με γνώμονα την ασφάλεια και την ευημερία του Zvi Kogan».

«Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας έχει εκδώσει προηγουμένως ταξιδιωτική προειδοποίηση επιπέδου 3 (μέτρια απειλή) για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συμβουλεύοντας να μην ταξιδεύουν στον προορισμό και συνιστούν αυξημένες προφυλάξεις για όσους μένουν εκεί», κατέληξε το PMO.

Ο Kogan είναι Ισραηλινός που υπηρέτησε στους IDF και διηύθυνε σούπερ μάρκετ στο Ντουμπάι. Είναι παντρεμένος με μια Αμερικανίδα.

Πληροφορίες που έχει στην κατοχή του το Ισραήλ δείχνουν ότι το Kogan μπορεί να βρισκόταν υπό ιρανική παρακολούθηση, σημείωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: skai.gr

