Το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο, ένα «φαραωνικό» μουσείο κοντά στις φημισμένες πυραμίδες της Γκίζας, άνοιξε σήμερα δοκιμαστικά για το κοινό και οι τυχεροί επισκέπτες του είχαν την τύχη να μείνουν έκθαμβοι από το μέγεθος του μουσείου και τη σχεδόν μυστηριακή ακτινοβολία των εκθεμάτων του.

Με μέγεθος όσο 80 γήπεδα ποδοσφαίρου, το Grand Egyptian Museum άνοιξε για το κοινό 12 αίθουσες με εκθέματα από την αρχαία Αίγυπτο, αλλά και μόνο η περιήγηση στους ανοικτούς χώρους αρκεί για να εντυπωσιάσει τους επισκέπτες του μουσείου.

Οπως δήλωσε στο ΑΡ ο Αλ Ταγιέμπ Αμπάς, βοηθός του υπουργού Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, το μουσείο στη δοκιμαστική λειτουργία του θα δέχεται 4.000 επισκέπτες την ημέρα.

Ενδεικτικά στην είσοδο του Μουσείου ένα τεράστιο άγαλμα του Ραμσή Β' υποδέχεται το κοινό, προϊδεάζοντάς το για το ταξίδι στα 700.000 αιγυπτιακής ιστορίας (κεντρική φωτογραφία).

Συνολικά, περισσότερα από 100.000 αντικείμενα αρχαίων θησαυρών της Αιγύπτου θα εκτεθούν στο μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο του κόσμου, σύμφωνα με τον αιγυπτιακό κρατικό ιστότοπο πληροφοριών.

Τα επίσημα εγκαίνια του Μουσείου, το οποίο κατασκευαζόταν για τουλάχιστον 10 χρόνια σε μία ταραγμένη κοινωνικά Αίγυπτο και μέχρι στιγμής έχει κοστίσει έχει κοστίσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια, δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί.

