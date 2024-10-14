Γνωρίζοντας την Ευρωπαϊκή ιστορία: Η πυροδότηση της από την Ελληνική Επανάσταση – Μέρος Β’

Στο νέο κύκλο ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ για την Ευρωπαϊκή ιστορία ο ιστορικός μελετητής Βασίλης Παναγιωτόπουλος βρίσκεται καλεσμένος στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε για να περιγράψει την αποτίμηση του Απελευθερωτικού Αγώνα των Ελλήνων και τη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους.

Στην εκπομπή της Κυριακής 6 Οκτωβρίου ο κ. Παναγιωτόπουλος με τον Άρη Πορτοσάλτε, σε συνέχεια του πρώτου μέρους του ντοκιμαντέρ, ξεκίνησαν την συζήτηση τους αναφερόμενοι στον εθνικό χαρακτήρα της επαναστάσεως που είχε ως αίτημα τη συγκρότηση ενός εθνικού κράτους. Οι προθέσεις των Ελλήνων με την επανάσταση δεν ήταν να επιφέρουν ζημιά στο Ευρωπαϊκό κατεστημένο αλλά να τελειώσει η υποδούλωση τους από την Οθωμανική αυτοκρατορία.

Στην συνέχεια μίλησαν για το ξέσπασμα της επανάστασης του 1821 αναφέροντας κάποιες από τις μεγάλες προσωπικότητες του αγώνα. Εκείνη την περίοδο η Ευρώπη ήταν μια συντηρητική δύναμη στο σύνολο της χωρίς να είναι ένας χώρος μεγάλων ιδεολογικών ζυμώσεων. Επιπλέον, ο κ. Παναγιωτόπουλος με τον Άρη Πορτοσάλτε αναφέρθηκαν στην ίδρυση και το αντικείμενο της Φιλικής Εταιρείας καθώς και την Φιλόμουσο Εταιρεία της Βιέννης που ιδρύθηκε από τον Ιωάννη Καποδίστρια με αντιπρόεδρο τον Αλέξανδρο Υψηλάντη. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ανέλυσαν την άποψη και τον ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου καθώς και το ποιοι κινούσαν την επανάσταση κλείνοντας την συζήτηση με την πολιτική εξέλιξη της Ελλάδας μετά τον Καποδίστρια τον 19ο αιώνα.

