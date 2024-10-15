«Νύχτες Πρεμιέρας»: Τα Βραβεία στο 30ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας

Η ταινία κινουμένων σχεδίων «Flow» του Γκιντς Ζιλμπαλόντις κέρδισε τη Χρυσή Αθηνά Καλύτερης Ταινίας και το βραβείο κοινού στο 30ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας», που ολοκληρώθηκε χθες (14/10) στο Θέατρο Παλλάς, με την απονομή των βραβείων και την προβολή της ταινίας «Το Διπλανό Δωμάτιο» του Πέδρο Αλμοδόβαρ, η οποία κέρδισε το Χρυσό Λιοντάρι στο φετινό Φεστιβάλ Βενετίας.

Το «Flow», ένα συγκινητικό και δίχως διαλόγους animation αφηγείται τις περιπέτειες μιας αξιαγάπητης μαύρης γάτας σε έναν μετα-αποκαλυπτικό κόσμο που κατοικείται από ζώα. Η κριτική επιτροπή του Διεθνούς Τμήματος, η οποία αποτελούνταν από τους Σάριγκ Πέκερ (παραγωγός), Τζέιν Τζάιλς (συγγραφέας, προγραμματίστρια Scala), Μίριαμ 'Αλεν (συνιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος του Galway Film Fleadh), Αλέξη Γράψα (μουσικός, συνθέτης σάουντρακ), Μπλέιν Λ. Ράινινγκερ (μουσικός) απένειμε το μεγάλο βραβείο της διοργάνωσης στο «Flow» για «την εξαιρετική πραγματοποίηση ενός απόλυτα αληθοφανούς ονειρικού κόσμου, γεμάτου αποχρώσεις, εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες και χιούμορ». «Ο πολυτάλαντος Γκιντς Ζιλμπαλόντις ανέλαβε πολλούς ρόλους για να δημιουργήσει μια επίκαιρη περιβαλλοντική ιστορία με ευρεία απήχηση σε κοινό όλων των ηλικιών» σημείωσαν τα μέλη της επιτροπής.

Το Βραβείο Σκηνοθεσίας της Πόλης των Αθηνών απέσπασε η Αλεσάντρα Λακοράζα Σαμούδιο για το «Κάθε Καλοκαίρι» και το βραβείο σεναρίου η Μάουρα Ντελπέρο για το «Vermiglio», ενώ ειδικές μνείες απονεμήθηκαν στη «Σύντομη Ιστορία μιας Οικογένειας» του Λιν Ζιανζέ και στον «Απρίλη» της Ντέα Κουλουμπεγκασβίλι. Από τη μεριά της, η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου τίμησε το «Armand» του Χάλφνταν Ούλμαν Τόντελ.

Στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα Ταινιών Τεκμηρίωσης, τη Χρυσή Αθηνά Καλύτερου Ντοκιμαντέρ κέρδισε το παλαιστινιακό «Καμία 'Αλλη Γη» των Μπάζελ 'Αντρα, Χαμντάν Μπαλάλ, Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Ζορ, ενώ ειδικές μνείες μοιράστηκαν στα «Μια Φευγαλέα Ματιά σε Κάτι Βαθύ» του Μαρκ Κάζινς και «Η Μάχη για τη Λαϊκίπια» των Δάφνη Ματζιαράκη και Πίτερ Μουρίμι.

Στο Εθνικό Διαγωνιστικό Τμήμα Μικρού Μήκους «Ελληνικές Μικρές Ιστορίες», η Χρυσή Αθηνά απονεμήθηκε στο «MJ» του Γιώργου Φουρτούνη που σατιρίζει τον κόσμο της τραπ σκηνής, η Αργυρή Αθηνά στο «Σπίτι» της Σοφίας Σφυρή, το βραβείο σκηνοθεσίας στην ταινία «Τα Περιστέρια Αρρωσταίνουν, Όταν η Πόλη Φλέγεται» του Σταύρου Μαρκουλάκη, το βραβείο σεναρίου και το Onassis Film Award στο «Eggregores' Theory» του Ανδρέα Γατόπουλου και το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στο «Ακίνητο Κυπαρίσσι» του Αντρέα Κοντόπουλου.

Οι τρανς πρωταγωνίστριες Μαίρη Πετρούλιου και Νάσια Συντέτα της ταινίας «Honeymoon» απέσπασαν εξ ημισείας το βραβείο γυναικείας ερμηνείας, ενώ αυτό της ανδρικής δόθηκε στο Νίκο Γεωργάκη, πρωταγωνιστή της ταινίας «Γκέκας» του Δημήτρη Μουτσιάκα. Μάλιστα, η συγκεκριμένη μικρού μήκους ταινία τιμήθηκε, επίσης, για την διεύθυνση φωτογραφίας του Γιώργου Καρβέλα. Με ειδική μνεία τιμήθηκαν «Η Μεγαλύτερη Μέρα του Κόσμου» του Δημήτρη Χαραλαμπόπουλου και το «Roger» για τη διεύθυνση φωτογραφίας του Ευάγγελου Πολυχρονόπουλου.

Τα βραβεία των 30ών Νυχτών Πρεμιέρας 2024:

Διεθνές διαγωνιστικό τμήμα

Χρυσή Αθηνά: Flow (Γκιντς Ζιλμπαλόντις)

Βραβείο Σκηνοθεσίας της Πόλης των Αθηνών: Κάθε Καλοκαίρι

Βραβείο σεναρίου: Vermiglio (Μάουρα Ντελπέρο)

Ειδική μνεία: Σύντομη Ιστορία μιας Οικογένειας (Λιν Ζιανζέ)

Ειδική μνεία: Απρίλης (Ντέα Κουλουμπεγκασβίλι)

Βραβείο κοινού: Flow (Γκιντς Ζιλμπαλόντις)

Βραβείο Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου: Armand (Χάλφνταν Ούλμαν Τόντελ)

Διεθνές διαγωνιστικό ντοκιμαντέρ

Χρυσή Αθηνά Καλύτερου Ντοκιμαντέρ: Καμία 'Αλλη Γη (Μπάζελ 'Αντρα, Χαμντάν Μπαλάλ, Γιουβάλ Αμπραχάμ, Ρέιτσελ Ζορ)

Ειδική μνεία: Μια Φευγαλέα Ματιά σε Κάτι Βαθύ (Μαρκ Κάζινς)

Ειδική μνεία: Η Μάχη της Λαϊκίπια (Δάφνη Ματζιαράκη & Πίτερ Μουρίμι)

Διαγωνιστικό τμήμα "Ελληνικές μικρές Ιστορίες"

Χρυσή Αθηνά: MJ (Γιώργος Φουρτούνης)

Αργυρή Αθηνά - Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής: Σπίτι (Σοφία Σφυρή)

Βραβείο σκηνοθεσίας: Τα Περιστέρια Αρρωσταίνουν, Όταν η Πόλη Φλέγεται (Σταύρος Μαρκουλάκης)

Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής: Ακίνητο Κυπαρίσσι (Αντρέας Κοντόπουλος)

Βραβείο σεναρίου: The Eggregores' Story (Ανδρέας Γατόπουλος)

Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία: Μαίρη Πετρούλιου & Νάσια Συντέτα ("Honeymoon")

Καλύτερη ανδρική ερμηνεία: Νίκος Γεωργάκης ("Γκέκας")

Ειδική μνεία: Η Μεγαλύτερη Μέρα του Κόσμου (Δημήτρης Χαραλαμπόπουλος)

Onassis Film Award: The Eggregores' Story (Ανδρέας Γατόπουλος)

Βραβείο GSC καλύτερης κινηματογράφησης: Γιώργος Καρβέλας ("Γκέκας")

Ειδική μνεία GSC καλύτερης κινηματογράφησης: Ευάγγελος Πολυχρονόπουλος ("Roger")

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.