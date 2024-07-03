Μετά τα αιματηρά επεισόδια κατά Σύρων προσφύγων και τα αντίποινα που ακολούθησαν υπάρχουν πληροφορίες ότι τα σύνορα Τουρκία - Συρίας έχουν κλείσει.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, έκλεισαν διότι υπήρξε ένα σοβαρό θέμα ασφάλειας Τούρκων αξιωματούχων που βρίσκονται εντός της Συρίας και κοντά στα σύνορα, καθώς δέχτηκαν επιθέσεις από εκατοντάδες κατοίκους της βόρειας Συρίας τις τελευταίες ημέρες.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο πραγματικός λόγος, είναι οι δηλώσεις που έκανε ο Τούρκος πρόεδρος την Παρασκευή για την επαναπροσέγγιση με τη Συρία και τον Άσαντ. Οι φανατικοί Ισλαμιστές που βρίσκονται στη Βόρεια Συρία και πολέμησαν τον Άσαντ με τη στήριξη της Τουρκίας, τώρα αντιδρούν και ξεσηκώθηκαν εναντίον των τουρκικών Αρχών.

Πηγή: skai.gr

