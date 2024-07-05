Tην ανησυχία που επικρατεί μεταξύ υπαλλήλων και διπλωματών στους «διαδρόμους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ» στις Βρυξέλλες για τον δεύτερο γύρο των γαλλικών βουλευτικών εκλογών, όπου γίνεται λόγος για επικείμενο «χάος», με προφανή κίνδυνο μπλοκαρίσματος της ΕΕ και «απώλεια επιρροής» για το Παρίσι, επισημαίνουν δημοσιεύματα στον γαλλικό Τύπο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Figaro, η προοπτική μιας ακροδεξιάς κυβέρνησης της Λεπέν τους ενοχλεί περισσότερο από μια αριστερή κυβέρνηση, καθώς η πρώτη θα είναι μια επικίνδυνη υποθήκη για τη στήριξη της Ουκρανίας, θα οδηγήσει σε συγκρούσεις για το χρέος και το μελλοντικό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ή ακόμη για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων.

Ωστόσο, συνεχίζει η εφημερίδα, το περιβάλλον του Σαρλ Μισέλ, απερχόμενου Προέδρου του Συμβουλίου, καθησυχάζει ότι «οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν θα πάψουν να ισχύουν από τη μια μέρα στην άλλη», ενώ στο ίδιο μήκος κύματος ο Νικολά Βερόν του Ινστιτούτου Bruegel, απαριθμεί τους πολυάριθμους περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των αγορών, που θα εμποδίσουν το ακροδεξιό κόμμα της Μαρί Λεπέν να εφαρμόσει τις προεκλογικές του δεσμεύσεις. Υπενθυμίζοντας τις «υποσχέσεις που έδωσε στους αγρότες», ο Βερόν εκτιμά ότι θα είναι δύσκολο να περικοπεί η γαλλική συνεισφορά στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, απαιτώντας παράλληλα μια ισχυρή κοινή αγροτική πολιτική.

Για « μεγάλη ζάλη» που έχει κυριεύσει το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών κάνει εξάλλου λόγο δημοσίευμα στην εφημερίδα Liberation καθώς, όπως σημειώνεται, υπάρχει αναστάτωση σε πολυάριθμους διπλωμάτες με διπλή ιθαγένεια, οι οποίοι από τις δηλώσεις του επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος της Λεπεν, του Ζορντάν Μπαρντελά καταλαβαίνουν, ότι δεν θα έχουν πρόσβαση σε θέσεις ευθύνης, που θεωρούνται πολύ «ευαίσθητες».

Υπενθυμίζοντας την ύπαρξη συναίνεσης σε σημαντικά ζητήματα σε προηγούμενες «συγκατοικήσεις», η εφημερίδα τονίζει ότι στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για κάτι εντελώς διαφορετικό: «Ο αποκλειστικός τομέας του προέδρου, που μερικές φορές παρερμηνεύεται, δεν κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα. Προφανώς θα αμφισβητηθεί. Όσον αφορά την Ουκρανία, τη σχέση με τη Ρωσία, τη Μέση Ανατολή, το ΝΑΤΟ, όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, αλλά ειδικά την Ευρώπη, οι απόψεις είναι αντίθετες. Αν υπάρξει συγκατοίκηση, αναπόφευκτα θα είναι συγκρουσιακή. Αυτό θα οδηγήσει σε αποδυνάμωση και στη συνέχεια σε διαγραφή της γαλλικής διπλωματίας», αναφέρει στην εφημερίδα Γάλλος διπλωμάτης.

Πέραν των ανωτέρω, θα μπορούσαν να προκύψουν και άλλα σημεία αντιπαράθεσης, όπως ως προς τον διορισμό των πρέσβεων, οι οποίοι, όπως επισημαίνει η εφημερίδα, «διορίζονται από τον αρχηγό του κράτους, αλλά έπειτα από σύσταση του Υπουργού Εξωτερικών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.