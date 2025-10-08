Ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμι, εμφανίστηκε την Τετάρτη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Αλεξάνδρεια της Βιρτζίνια, για να αντιμετωπίσει ποινικές κατηγορίες για ψευδείς δηλώσεις και παρεμπόδιση κοινοβουλευτικής έρευνας. Ο Κόμι δηλώνει αθώος και ζητά δημόσια να οδηγηθεί η υπόθεση σε δίκη.

Πρόκειται για την πρώτη ποινική δίωξη του υπουργείου Δικαιοσύνης εναντίον πολιτικού αντιπάλου του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι κατηγορίες ασκήθηκαν από τη Λίντσεϊ Χάλιγκαν, πρώην προσωπική δικηγόρο του Τραμπ, η οποία τοποθετήθηκε πρόσφατα εισαγγελέας της Ανατολικής Περιφέρειας της Βιρτζίνια. Ο προκάτοχος της απομακρύνθηκε επειδή δίσταζε να προχωρήσει στη δίωξη του Κόμι και της γενικής εισαγγελέως της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Κόμι κατηγορείται ότι είπε ψευδώς σε Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή, κατά την ακρόαση του 2020, πως δεν είχε εξουσιοδοτήσει κανέναν να λειτουργήσει ως ανώνυμη πηγή σε δημοσιεύματα σχετικά με έρευνες του FBI.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι είχε επιτρέψει σε υπάλληλο του FBI να αποκαλύψει πληροφορίες για ομοσπονδιακή έρευνα που φέρεται να σχετίζεται με τη Χίλαρι Κλίντον, αντίπαλο του Τραμπ στις εκλογές του 2016.

Τραμπ: Να φυλακιστούν ο δήμαρχος του Σικάγο και ο κυβερνήτης του Ιλινόις

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε σήμερα τη φυλάκιση του δημάρχου του Σικάγο Μπράντον Τζόνσον και του κυβερνήτη του Ιλινόι Τζι Μπι Πρίτσκερ, κατηγορώντας τους δύο Δημοκρατικούς ότι απέτυχαν να προστατεύουν τους υπαλλήλους της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) χωρίς να παρουσιάσει κανένα αποδεικτικό στοιχείο.

Τα σχόλια του Τραμπ, που δημοσιεύτηκαν στη δική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσής, έρχονται, καθώς ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διέταξε την αποστολή στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στο Σικάγο, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, παρά τις αντιρρήσεις τοπικών και πολιτειακών αξιωματούχων.

«Ο Δήμαρχος του Σικάγο πρέπει να φυλακιστεί επειδή απέτυχε να προστατεύσει τα μέλη της ICE! Ο κυβερνήτης Πρίτζκερ επίσης!» Έγραψε ο Τραμπ, αναφερόμενος στο προσωπικό της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE- Immigration and Customs Enforcement)».

Οι εκπρόσωποι των Τζόνσον και Πρίτσκερ δεν έγινε δυνατόν να βρεθούν άμεσα για να σχολιάσουν τις δηλώσεις το Αμερικανού προέδρου.

Πηγή: skai.gr

