Ένα νέο συγκλονιστικό βίντεο από το μακελειό στην Νέα Ορλεάνη την Πρωτοχρονιά που 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ο βετεράνος του αμερικανικού στρατού Σαμσούντ-Ντιν Τζαμπάρ, έπεσε πάνω σε πλήθος που διασκέδαζε, έρχεται στη δημοσιότητα από την κάμερα σώματος ενός αστυνομικού.

Στο βίντεο διακρίνεται ο δράστης να ανοίγει πυρ εναντίον της αστυνομίας μέσα από το φορτηγό του προτού οι αστυνομικοί τον σκοτώσουν.

Το FBI είχε δηλώσει προηγουμένως ο Τζαμπάρ «εμπνεύστηκε 100%» από την τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ISIS).

Στα νέα πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία της Νέας Ορλεάνης φαίνεται ο δράστης να πυροβολεί πίσω από έναν αερόσακο καθώς αρκετοί αστυνομικοί περικυκλώνουν το φορτηγό αφότου έπεσε στο πλήθος.

Το βίντεο της κάμερας από τον αστυνομικό Λουίς Ρόμπλες δείχνει άλλους δύο αστυνομικούς να στέκονται δίπλα στην ανοιχτή πόρτα του φορτηγού του Τζαμπάρ με τον έναν να έχει σηκώσει το όπλο του.

Στη συνέχεια ακούγονται αρκετοί πυροβολισμοί, επικρατεί χάος και οι αξιωματικοί πέφτουν στο έδαφος καθώς ο Τζαμπάρ πυροβολεί εναντίον τους από κοντινή απόσταση.

Συνολικά, τρεις αξιωματικοί άφησαν τα όπλα τους.

Μέχρι στιγμής η αστυνομία δεν έχει αποκαλύψει πόσες φορές πυροβόλησε ο δράστης.

Μια σημαία του ISIS και ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός (IED) βρέθηκαν στο όχημα που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, δήλωσε το FBI.

Πηγή: skai.gr

