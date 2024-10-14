Ιταλία, Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία: Όχι σε επιθέσεις στην UNIFIL

Οι ισραηλινές επιθέσεις στην ειρηνευτική αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) είναι αντίθετες με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και πρέπει να σταματήσουν αμέσως, τόνισαν σήμερα σε κοινή δήλωσή τους η Ιταλία, η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία.

Οι τέσσερις χώρες επανέλαβαν ότι η UNIFIL έχει διαδραματίσει «ουσιαστικό σταθεροποιητικό ρόλο» στον νότιο Λίβανο, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ και οι άλλες πλευρές θα έπρεπε να διασφαλίζουν την ασφάλεια των ειρηνευτικών δυνάμεων ανά πάσα στιγμή.

Η ειρηνευτική δύναμη UNIFIL, στην οποία μετέχουν εκατοντάδες Ευρωπαίοι στρατιώτες, έχει δηλώσει ότι έχει δεχθεί επανειλημμένως επίθεση από τον ισραηλινό στρατό τις τελευταίες ημέρες. Το Ισραήλ ζήτησε από τον ΟΗΕ να απομακρύνει τους κυανόκρανους από την περιοχή καθώς έχει βάλει στο στόχαστρό του τις δυνάμεις της Χεζμπολάχ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

