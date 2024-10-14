Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Κύπρος και Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονται «στην ίδια σελίδα» ως προς τη μορφή λύσης του Κυπριακού δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης εξερχόμενος της συνάντησης διάρκειας περίπου 40 λεπτών με τον Βρετανό Πρωθυπουργό σερ Κιρ Στάρμερ στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Όπως δήλωσε, η συνάντηση έγινε σε μια ιδιαίτερη συγκυρία, παραμονές του δείπνου στη Νέα Υόρκη, με το ρόλο του ΗΒ να είναι «καθοριστικής σημασίας».

Είπε ότι ήθελε να περάσει κάποια μηνύματα και να υπάρξει από κοινού εργασία. «Χαίρομαι που έχω ακούσει ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση του Κυπριακού εκτός του πλαισίου που καθορίσουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης,

Σε ερώτηση για το κατά πόσο διαπίστωσε βρετανική ετοιμότητα για ενεργή στήριξη σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας, απάντησε ότι βλέπει από τη νέα βρετανική κυβέρνηση επιθυμία ενίσχυσης της σχέσης και συνεργασίας και ότι αυτό ισχύει και σε σχέση με την προοπτική επανέναρξης των συνομιλιών και επίλυσης του Κυπριακού, λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο της Βρετανίας ως εγγυήτρια δύναμη, μόνιμο μέλος του ΣΑ και συντάκτρια των ψηφισμάτων του ΣΑ.

Σε ερώτηση για την προσδοκία του λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο για Νέα Υόρκη απάντησε:

«Μπορώ να σας πω μετά βεβαιότητος ότι πηγαίνω να πράξω ό,τι είναι δυνατό για να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα. Για εμάς θετικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο από την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού. Γνωρίζουμε παρά πολύ καλά πού θέλουμε να πάμε, τους στόχους μας και είμαστε έτοιμοι να επαναρχίσουν τις συνομιλίες. Μόνο αν καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα μπορούμε με περισσότερη σιγουριά να δούμε και τις προοπτικές για επίλυση. Για εμάς η παρούσα κατάσταση πραγμάτων δεν μπορεί να αποτελεί τη λύση».

Τόνισε δε ότι η πρωτοβουλία του ΓΓ λαμβάνεται εν μέσω δύο πολέμων, ως ένδειξη για την ισχυρή βούληση και δέσμευσή του για πρόοδο.

Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς σχέσεις, ο ΠτΔ είπε είναι σε πολύ καλό επίπεδο, όπως στον τομέα της ασφάλειας και πως συμφωνήθηκε να διευρυνθούν, αλλά και ότι συζητήθηκε η προοπτική εξάπλωσης και σε άλλους τομείς.

Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σημείωσε πως δέχθηκε τις ευχαριστίες του σερ Κιρ για την πρωτοβουλία θαλάσσιου διαδρόμου προς τη Γάζα και ότι ο ίδιος ευχαρίστησε για το ότι η Βρετανία ήταν η πρώτη χώρα που πίστεψε σε αυτήν την πρωτοβουλία.

Εκφράστηκε ανησυχία για την κατάσταση και σημειώθηκε πως πρέπει να υπάρξει διεθνής πρωτοβουλία για κατάπαυση του πυρός σε πρώτη φάση.

Απηύθυνε δε πρόσκληση στον Κιρ Στάρμερ να επισκεφθεί την Κύπρο. Βρετανός ηγέτης δεν έχει επισκεφθεί την Κύπρο από το 1993.

