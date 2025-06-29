Μάλιν: Τα παιδιά μεταναστών που γεννιούνται στις ΗΠΑ θα απελαύνονται μαζί με τους γονείς τους

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μαρκγουέιν Μάλιν δήλωσε σήμερα ότι, κατά την άποψή του, τα παιδιά που γεννιούνται στις ΗΠΑ από γονείς παράτυπους μετανάστες θα πρέπει να απελαύνονται μαζί με την οικογένειά τους, εφόσον απελαθούν οι ενήλικες.

Ο Μάλιν απαντούσε σε ερώτηση του τηλεοπτικού προγράμματος Meet the Press του τηλεοπτικού δικτύου NBC σχετικά με την απόφαση που εξέδωσε την Παρασκευή το Ανώτατο Δικαστήριο, με την οποία άνοιξε ο δρόμος ώστε να εφαρμοστεί σύντομα σε ορισμένες Πολιτείες το εκτελεστικό διάταγμα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που περιορίζει το δίκαιο του εδάφους.

Με την απόφασή του, το Ανώτατο Δικαστήριο δεν έκρινε τη νομιμότητα του διατάγματος του Τραμπ, το οποίο θα καταργήσει την ιστορική πρακτική που χορηγεί αυτόματα την αμερικανική ιθαγένεια σε όποιον γεννιέται στις ΗΠΑ, ανεξαρτήτως της μεταναστευτικής κατάστασης των γονιών του.

Η δημοσιογράφος Κρίστεν Γουέλκερ ρώτησε τον Μάλιν τι θα συμβεί στα παιδιά που γεννήθηκαν στις ΗΠΑ εάν απελαθούν οι γονείς τους, δεδομένου ότι τα παιδιά αυτά, με βάση τη νομοθεσία που ισχύει έως τώρα, είναι Αμερικανοί πολίτες.

«Λοιπόν, θα πρέπει να πάνε όπου βρίσκονται οι γονείς τους. Γιατί να μην στείλετε ένα παιδί με τους γονείς του; Εννοώ, γιατί θέλετε να τους χωρίσετε;» απάντησε ο γερουσιαστής.

Η απόφαση της Παρασκευής έχει προκαλέσει σύγχυση στους μετανάστες και όσους τους στηρίζουν, καθώς δυσκολεύονται να κατανοήσουν ποιες θα είναι στην πράξη οι συνέπειες, εάν το δίκαιο του εδάφους ισχύει για τα νεογέννητα σε ορισμένες Πολιτείες, αλλά όχι σε άλλες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

