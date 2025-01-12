Ο Φρανσουά Ορό διέσωσε δύο πίνακες από το φλεγόμενο σπίτι του στο Λος Άντζελες, ανάμεσά τους κι ένα σπουδαίο έργο του Αλέκου Φασιανού, και εξηγεί στην «Καθημερινή» πώς αποφάσισε να προβεί στην παράτολμη αυτή ενέργεια και πώς τον πλησίασε η οικογένεια του μεγάλου Ελληνα ζωγράφου.

Παρόλο που είχε ήδη εκκενώσει το σπίτι τους ο κ. Ορό, δικηγόρος στην Καλιφόρνια, αποφάσισε να επιστρέψει στη γειτονιά του, Pacific Palisades, για να δει αν θα μπορούσε να κάνει κάτι για να βοηθήσει, ή ακόμη και να προσπαθήσει σώσει το πατρικό του σπίτι.

«Εκείνη τη μέρα η περιοχή Pacific Palisades είχε εκκενωθεί και ο γείτονας μου είχε μείνει πίσω» λέει στην «Κ» από το Λος Αντζελες, ενώ κάνει τον απολογισμό του για όσα έχουν συμβεί αυτές τις μέρες. «Αποφάσισα να ξαναπάω, αφού είχαμε ήδη εκκενώσει το σπίτι, όλη η οικογένεια, για να δω από κοντά το σπίτι και να βοηθήσω. Χωρίς όμως να γνωρίζω τη διάσταση που είχε πάρει η φωτιά. Δεν φαντάστηκα ότι οι φλόγες θα είχαν όντως φτάσει στον ιστό της πόλης. Nόμισα πως θα είχε περιοριστεί πιο περιφερειακά, στα προάστια. Αλλά αυτή η φωτιά ήταν πολύ διαφορετική, την αποκαλούν φωτιά-τυφώνα, η οποία ταξίδευε με 50-100 μίλια την ώρα», περιγράφει.

«Οταν έφτασα είχε κάποιες εστίες στην πίσω αυλή τις οποίες και έσβησα. Οταν επέστρεψα στην μπροστινή είσοδο το σκηνικό είχε αλλάξει ολοκληρωτικά. Ολα καιγόντουσαν, ήταν αποπνικτικά, και συνειδητοποίησα πως έπρεπε να φύγω αμέσως. Μπήκα στο σπίτι, άρπαξα την τσάντα μου και δύο πίνακες που ήταν κρεμασμένοι κοντά στην είσοδο. Ηξερα πως η μαμά μου αγαπάει πολύ αυτόν τον πίνακα και τον πήρα. Ανέβηκα στο ποδήλατο, όταν με πλησίασε ο Ρόμπερτ Κοβάτσικ, ο ρεπόρτερ του NBC, και με ρώτησε αν μπορεί να με βοηθήσει, και προθυμοποιήθηκε να πάρει τους πίνακες να τους φυλάξει μέχρι να μπορέσω να τους ξαναπάρω. Καθώς αποχωρούσα από την περιοχή είδα ολόκληρα τετράγωνα να καταρρέουν, είδα τους πυροσβέστες να δίνουν έναν πραγματικό αγώνα. Υπήρχαν δύο οχήματα ανά τετράγωνο. Αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν πολλά. Και είμαι ευγνώμων για όσα μπόρεσαν και έκαναν γιατί ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη η κατάσταση» λέει με αγωνία.

Συναισθηματική αξία

Οπως εξηγεί στην «Κ», η επιλογή του να σώσει αυτόν τον πίνακα δεν ήταν τυχαία. Το έργο του Φασιανού έχει συναισθηματική αξία για την οικογένεια. «Ο παππούς μου ο Αλμπερτ Ορό ήταν χειρούργος οδοντίατρος στο Παρίσι και γνώριζε τον Αλέκο Φασιανό προσωπικά. Ηταν ο γιατρός του, αλλά βλέπονταν και συχνά, είχαν φιλική σχέση. Το Σεν Ζερμέν, όπου σύχναζαν οι δύο άντρες, αποτελούσε τότε μια μικρή γειτονιά. Ο παππούς μου αγαπούσε πολύ τη δουλειά του και είχε μεταξοτυπίες του. Για αυτό και όλη μου η οικογένεια αγαπάει τα έργα του. Η μητέρα μου αγόρασε η ίδια αυτή την μεταξοτυπία, τον Ποδηλάτη, από γκαλερί στο Παρίσι, και είναι η αγαπημένη της. Της άρεσε αυτή η ανέμελη εικόνα που απεικονίζει ο πίνακας για αυτό και τον επέλεξε. Το ειρωνικό είναι πως εκείνη τη στιγμή που με κατέγραψε το video, ήμουν και εγώ ένας άνθρωπος πάνω σε ένα ποδήλατο που προσπαθούσε να σωθεί, σε μια πολύ διαφορετική και τραγική συγκυρία» διηγείται στην «Κ».

«Η οικογένεια μου είναι συγκλονισμένη, χάσαμε τα πάντα. Αυτό είναι το πατρικό μας σπίτι, που πέρα από την περιουσία μας, είχε μέσα όλες μας τις αναμνήσεις από την Ευρωπαϊκή μας καταγωγή, την ιστορία μας».

Από τη στιγμή που το video έγινε viral, κάτι που ο ίδιος δεν περίμενε, ένα κύμα συμπαράστασης από τον κόσμο τον αγκάλιασε. «Πρώτα από όλα από το Λος Αντζελες, και τώρα από την Ελλάδα. Κάποιοι πρόσεξαν πως ο πίνακας ήταν του Αλέκου Φασιανού και μου έγραψαν μνήματα για το πως θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Επικοινώνησε μαζί μου και η Βικτώρια Φασιανού, η κόρη του ζωγράφου και διαχειρίστρια του έργου του, και με ρώτησε αν είμαι καλά. Προθυμοποιήθηκε να στείλουν μαζί με την μητέρα της, ένα άλλο έργο του πατέρα της, καθώς χάσαμε όλη μας τη συλλογή στη φωτιά. Αλλά πέρα από αυτή την πολύ ευγενική χειρονομία είναι τόσοι οι Ελληνες επικοινώνησαν μαζί μας. Και καταλαβαίνω γιατί. Βλέπουμε συχνά στις ειδήσεις τις φωτιές στην Ελλάδα, στα δάση αλλά και μέσα στις πόλεις. Είχατε και εσείς τόσα θύματα, όπως και εδώ στην Καλιφόρνια. Εχουμε το ίδιο ξηρό κλίμα, με δυνατούς ανέμους που έρχονται από την θάλασσα, και μοιραζόμαστε τους ίδιους προβληματισμούς. Ο πλανήτης θερμαίνεται και το όριο έχει ξεπεραστεί».

Ο κ. Ορό, ο οποίος έχει ξεκινήσει στην πλατφόρμα GoFundMe εκστρατεία συγκέντρωσης πόρων για να ζητήσει τη στήριξη του κόσμου, τονίζει πως εκείνος και η οικογένεια του είναι μόνο μια σταγόνα στον ωκεανό της καταστροφής που έχει λάβει χώρα.

«Εχω φίλους που τα σπίτια τους κάηκαν ολοσχερώς στην Αλταντένα, στο Μάλιμπου. Περπατάω στο Δυτικό Λος Αντζελες και αντικρίζω κόσμο που ζει κυριολεκτικά στον δρόμο, και δεν έχει που να πάει. Μας έχει επηρεάσει όλους δραματικά. Και μιλάμε για μια από τις μεγαλύτερες πόλεις των ΗΠΑ. Θα πάρει πολλά χρόνια να επανέλθουμε σε μια φυσιολογική κατάσταση, και δεν μιλάμε μόνο για τα σπίτια μας, αλλά για τα σχολεία, τις επιχειρήσεις, τα μπακάλικα, τα ιατρεία. Μιλάμε για ολόκληρες γειτονιές καμένες. Μετράμε και θύματα, και η λύπη μας είναι τεράστια. Η καταστροφή είναι ανείπωτη».

