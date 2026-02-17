Πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε και επεκτάθηκε γύρω στις 6 το πρωί, κατέστρεψε το ιστορικό θέατρο Σανατζάρο (Τeatro Sannazaro) της Νάπολης, στην κεντρική περιοχή Κιάϊα.

Το θέατρο εγκαινιάστηκε στα μέσα του 1800 και η στέγη του έχει καταρρεύσει.

Incendio nel cuore di Napoli: a fuoco il teatro Sannazaro. All'alba di oggi, è scoppiato un enorme incendio a Via Chiaia. Tra i palazzi residenziali della zona, le fiamme hanno avvolto parte del teatro inaugurato a metà del 1800. Sul posto anche Laura Sansone, nipote dell'attrice… pic.twitter.com/2CeJJE5skc — Adnkronos (@Adnkronos) February 17, 2026

Η πυρκαγιά ενδέχεται να οφείλεται σε βραχυκύκλωμα, ωστόσο τα αίτιά της δεν έχουν ακόμα εξακριβωθεί.

Λόγω της μεγάλης φωτιάς εκκενώθηκαν όλες οι γύρω πολυκατοικίες και τέσσερις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

#Napoli, #incendio “teatro Sannazaro”, nel centro cittadino: dalle 6 #vigilidelfuoco al lavoro con 5 squadre, operazioni di spegnimento in corso. Coinvolte anche abitazioni vicine, da cui è in corso l’evacuazione dei residenti [#17febbraio 8:45] pic.twitter.com/sT4VrbjFBW — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 17, 2026

Στο σημείο της πυρκαγιάς εξακολουθούν να επιχειρούν έξι οχήματα της πυροσβεστικής.

