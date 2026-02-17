Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πυρκαγιά κατέστρεψε το ιστορικό θέατρο Σανατζάρο της Νάπολης - Βίντεο

Η στέγη του θεάτρου έχει καταρρεύσει - Εκκενώθηκαν όλες οι γύρω πολυκατοικίες και τέσσερις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα

ναπολη

Πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε και επεκτάθηκε γύρω στις 6 το πρωί, κατέστρεψε το ιστορικό θέατρο Σανατζάρο (Τeatro Sannazaro) της Νάπολης, στην κεντρική περιοχή Κιάϊα.

Τeatro Sannazaro

Το θέατρο εγκαινιάστηκε στα μέσα του 1800 και η στέγη του έχει καταρρεύσει.

Η πυρκαγιά ενδέχεται να οφείλεται σε βραχυκύκλωμα, ωστόσο τα αίτιά της δεν έχουν ακόμα εξακριβωθεί.

Τeatro Sannazaro

Λόγω της μεγάλης φωτιάς εκκενώθηκαν όλες οι γύρω πολυκατοικίες και τέσσερις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Στο σημείο της πυρκαγιάς εξακολουθούν να επιχειρούν έξι οχήματα της πυροσβεστικής. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιταλία Νάπολη θέατρο Φωτιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark