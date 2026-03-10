Ο Πέτρο επικρίνει τον αποκλεισμό της Κολομβίας από τη συμμαχία εναντίον των καρτέλ που ίδρυσε ο Τραμπ

Ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο επέκρινε χθες Δευτέρα τον αποκλεισμό της χώρας του, η οποία κατατάσσεται πρώτη σε παγκόσμια κλίμακα ως προς την παραγωγή κοκαΐνης, από τη νέα στρατιωτική συμμαχία που ίδρυσε ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια συνόδου με ηγέτες κρατών της Λατινικής Αμερικής το Σάββατο, ο κ. Τραμπ ανακοίνωσε την ίδρυση συμμαχίας 17 χωρών οι οποίες, κατ’ αυτόν, θα «σβήσουν τα εγκληματικά καρτέλ που λυμαίνονται την περιοχή μας».

Οι πρόεδροι της Κολομβίας, της Βραζιλίας και του Μεξικού, που ανήκουν στην αριστερά, δεν προσκλήθηκαν.

«Σε ό,τι αφορά την κοκαΐνη, η Κολομβία είναι απαραίτητη λόγω της εμπειρίας της», έκρινε ο κ. Πέτρο. «Με 17 χώρες μικρές, αδύναμες και άπειρες, δεν μπορείς να δημιουργήσεις ασπίδα» εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών, πρόσθεσε ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος της Κολομβίας, αναφερόμενος στη σύνοδο της Κυριακής στο Μαϊάμι, η οποία βαφτίστηκε «Ασπίδα της Αμερικής».

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε στους προσκεκλημένους του --συμπεριλαμβανομένων των προέδρων της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε και του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα-- να χρησιμοποιούν «πυραύλους» για πλήττουν διακινητές ναρκωτικών.

«Είναι εξαιρετικά ακριβείς. Πίου!, κατευθείαν στο σαλόνι, πάει αυτό το μέλος του καρτέλ», πέταξε ο αμερικανός πρόεδρος. «Θα κάνουμε όλα όσα πρέπει».

Από τον Σεπτέμβριο, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξάγουν αλλεπάλληλα αεροπορικά πλήγματα εναντίον ταχύπλοων στον Ειρηνικό και στην Καραϊβική που διατείνονται ότι εμπλέκονταν στη διακίνηση ναρκωτικών. Τουλάχιστον 150 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις επιχειρήσεις αυτές, σύμφωνα με τους αριθμούς που έχει ανακοινώσει η ίδια η Ουάσιγκτον.

Ο κ. Πέτρο έχει επικρίνει έντονα την αμερικανική εκστρατεία αυτή, τονίζοντας πως οι ΗΠΑ ουδέποτε παρουσίασαν αποδείξεις πως τα πλεούμενα αυτά εμπλέκονταν πράγματι στη διακίνηση ναρκωτικών.

Πηγή: skai.gr

