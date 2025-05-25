Ιταλία: O πόλεμος στην Ουκρανία δεν θα τελειώσει σύντομα, δήλωσε ο Ταγιάνι

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Corriere della Sera δήλωσε ότι "παρά τα θετικά μηνύματα, όπως είναι η απελευθέρωση ομήρων, ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν θα τελειώσει σύντομα".

"Έλεγα ανέκαθεν ότι ο πόλεμος δεν θα τελείωνε πριν από το τέλος του χρόνου. Ο Πούτιν έστησε μια πολεμική μηχανή. Τώρα πρέπει να αποδεχθεί ότι η οδός είναι εκείνη της διαπραγμάτευσης και της ειρήνης", πρόσθεσε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.

"Πρέπει να εξερευνήσουμε όλες τις οδούς. Να εργαστούμε στοχεύοντας στην κατάπαυση του πυρός και στη συνέχεια σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, έστω και αν στο μεταξύ συνεχίζουν να πέφτουν βόμβες, διότι επιβάλλεται να είμαστε ρεαλιστές" είπε ο Ταγιάνι, στην εφημερίδα του Μιλάνου.

Αναφερόμενος στην ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, υπογράμμισε ότι η χώρα του δεν θεωρεί ότι αν επέλεγε να αποσύρει τον πρέσβη της στο Ισραήλ, θα άλλαζε η γραμμή του Νετανιάχου και πρόσθεσε: "το είπαμε από την αρχή και το λέμε όλο και πιο δυνατά: φτάνει με τις ανεξέλεγκτες στρατιωτικές αντιδράσεις, φτάνει με τα θύματα στον άμαχο πληθυσμό".

Ο Αντόνιο Ταγιάνι εξήγησε ότι η Ιταλία υιοθέτησε τη συγκεκριμένη θέση, ούσα φίλη του Ισραήλ και με την επιθυμία "η θεμιτή κριτική σε μια κυβέρνηση να μην οδηγήσει σε ντροπιαστικά, νέα φαινόμενα αντισημιτισμού".

Πηγή: skai.gr

