Μεγάλες πορείες διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν σήμερα Παρασκευή, σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ιταλίας σε συνδυασμό με μια γενική απεργία που λαμβάνει χώρα προκαλώντας προβλήματα ειδικά στον τομέα των μεταφορών και της εκπαίδευσης.

Η απεργία – που κηρύχθηκε από τα συνδικάτα USB και CFIL – έρχεται μετά από διαδηλώσεις της Πέμπτης σε διάφορες πόλεις σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων του Μιλάνου και της Ρώμης, αφού το Ισραήλ αναχαίτισε την ανθρωπιστική νηοπομπή Global Sumud Flotilla που προσπαθούσε να μεταφέρει βοήθεια στη Γάζα και συνέλαβε τους ακτιβιστές που επέβαιναν στα σκάφη της. Περίπου 10.000 άνθρωποι πραγματοποίησαν χθες πορεία από το Κολοσσαίο.

Αν και η απεργία κρίθηκε παράνομη αφού τα συνδικάτα δεν ειδοποίησαν έγκαιρα για τις κινητοποιήσεις, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν και σήμερα Παρασκευή στη Ρώμη πραγματοποιώντας πορεία προς την τεράστια πλατεία έξω από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Termini, όπου τα δρομολόγια ακυρώθηκαν ή έχουν καθυστέρηση έως και 80 λεπτά.

Η CGIL δήλωσε από την πλευρά της ότι η απεργία είναι νόμιμη και επισήμανε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης της Αρχής.

«Οι πλατείες θα είναι γεμάτες», δήλωσε νωρίτερα ο επικεφαλής του συνδικάτου CGIL, Μαουρίτσιο Λαντίνι, στο Radio Anch'io.

«Δείχνει την ανθρωπιά και την αποφασιστικότητα αξιοπρεπών ανθρώπων που θέλουν να σταματήσουν τη γενοκτονία και κάνουν αυτό που οι κυβερνήσεις και τα κράτη προσποιούνται ότι δεν βλέπουν ή είναι ακόμη και συνένοχοι», πρόσθεσε ο Λαντίνι.

Ως αποτέλεσμα των απεργιών πολλά σχολεία της Ιταλίας έκλεισαν ενώ αρκετά δρομολόγια τρένων ακυρώθηκαν, ενώ σε άλλα οι καθυστερήσεις είναι μεγάλες.

Ακυρώθηκαν επίσης αρκετές εσωτερικές πτήσεις.

Στους δρόμους που οδηγούν προς το λιμάνι του Λιβόρνο σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές από φορτηγά αφού οι διαδηλωτές μπλόκαραν την πρόσβαση σε αυτό.

Την Πέμπτη σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ της αστυνομίας και διαδηλωτών στην Μπολόνια ενώ στο Τορίνο αμαυρώθηκαν από πράξεις βανδαλισμού στο εκθεσιακό κέντρο OGR.

