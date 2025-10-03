Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ολλανδίας διέταξε την κυβέρνηση να επανεξετάσει την πολιτική των εξαγωγών όπλων προς το Ισραήλ.

Το Δικαστήριο δεν επικύρωσε απόφαση κατώτερου ολλανδικού δικαστηρίου που απαγορεύει την εξαγωγή εξαρτημάτων των μαχητικών αεροσκαφών F35, αλλά ζήτησε από την ολλανδική κυβέρνηση να αξιολογήσει η ίδια αν υπάρχει ο κίνδυνος τα εξαρτήματα των αεροσκαφών να χρησιμοποιηθούν κατά παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Το Ανώτατο Δικαστήριο δίνει στην κυβέρνηση προθεσμία έξι εβδομάδων για να ολοκληρώσει την αξιολόγηση. Κατά το ίδιο διάστημα, η εξαγωγή των εξαρτημάτων θα παραμείνει απαγορευμένη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

