Ο αριθμός των νεκρών από τις ξαφνικές βροχοπτώσεις έφτασε τους 11 στο Νέο Δελχί, συμπεριλαμβανομένων και πολιτών που πνίγηκαν στις πλημμυρισμένες υπόγειες διαβάσεις, όπως ανέφερε η εφημερίδα "The Times of India", ενώ προβλήματα προκλήθηκαν στις πτήσεις αεροσκαφών προς την ινδική πρωτεύουσα.

Στο Νέο Δελχί καταγράφηκε ένα από τα χειρότερα κύματα υψηλών θερμοκρασιών στην ιστορία του, νωρίτερα μέσα στον Ιούνιο.

Η ινδική πρωτεύουσα αντιμετώπισε επίσης, τις μεγαλύτερες νεροποντές εδώ και δεκαετίες στις 28 Ιουνίου, με τα ποσοστά βροχόπτωσης που καταγράφηκαν μέσα σε μία ημέρα να ξεπερνούν το μέσο μηνιαίο ποσοστό βροχόπτωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

