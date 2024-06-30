Υεμένη: Παρενόχληση εμπορικού πλοίου - Συνεχίζεται ο πλους, ασφαλές το πλήρωμα

Ο βρετανικός φορέας για την ασφάλεια του θαλάσσιου εμπορίου UKMTO ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε αναφορά για περιστατικό σε απόσταση 13 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά του λιμανιού Αλ-Μούχα της Υεμένης, όμως το σκάφος και το πλήρωμά του είναι ασφαλή.

Ο UKMTO ανακοίνωσε ότι εμπορικό πλοίο ανέφερε πως το πλησίασαν 12 μικρά σκάφη, τα οποία παρέμειναν για περίπου μία ώρα κοντά στο πλοίο, πριν αποχωρήσουν από την περιοχή.

Το πλοίο και το πλήρωμά του είναι ασφαλή, σύμφωνα με τις αναφορές, και το πλοίο συνεχίζει τον πλου προς το επόμενο λιμάνι που επρόκειτο να πιάσει, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι αντάρτες Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν μεγάλα τμήματα της Υεμένης, επιτίθενται στη διεθνή ναυσιπλοΐα στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας από τον Νοέμβριο σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

