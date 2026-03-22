Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ιταλία: Έκρηξη από διαρροή φυσικού αερίου κοντά στη Ρώμη – Δύο σοβαρά τραυματίες (video)

Οι πυροσβέστες συνεχίζουν να σκάβουν κάτω από τα συντρίμμια - Εβδομήντα κάτοικοι της περιοχής αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

Ρώμη

Έκρηξη, η οποία οφείλεται, πιθανότατα, σε διαρροή από φιάλη φυσικού αερίου προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε τρεις πολυκατοικίες, οι οποίες βρίσκονται κοντά στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τη Ρώμη με το αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο. Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, 84 και 86 ετών, ανασύρθηκε με σοβαρά τραύματα από τα συντρίμμια και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Εβδομήντα κάτοικοι της περιοχής αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η μία από τις τρεις πολυκατοικίες κατέρρευσε, σχεδόν, ολοσχερώς και, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της Αιώνιας Πόλης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, ο οποίος έσπευσε στο σημείο της έκρηξης, «οι καταστροφές που προκλήθηκαν προκαλούν τεράστια εντύπωση». Ο Γκουαλτιέρι πρόσθεσε, παράλληλα, ότι η δημοτική αρχή θα προσφέρει κάθε αναγκαία βοήθεια στους πληγέντες. Οι πυροσβέστες συνεχίζουν να σκάβουν κάτω από τα συντρίμμια, για να αποκλείσουν ότι μπορεί να υπάρχουν άλλοι εγκλωβισμένοι. Στην προσπάθειά τους αυτή, καθοριστικής σημασίας είναι και η βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιταλία Φυσικό Αέριο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark