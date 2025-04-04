Σουηδία: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο - Ομάδα εξουδετέρωσης βομβών

Η σουηδική αστυνομία απέκλεισε την Παρασκευή έναν δρόμο στο Μάλμε, στη νότια Σουηδία, αφού εντόπισε ένα ύποπτο επικίνδυνο αντικείμενο και ζήτησε από τους κατοίκους της γύρω περιοχής να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους.

Η αστυνομία ανέφερε στην ιστοσελίδα της ότι η ομάδα εξουδετέρωσης βομβών είχε φτάσει στο σημείο και ζήτησε από τους κατοίκους να αποφύγουν να πλησιάσουν τα παράθυρα και τα μπαλκόνια τους.

«Η πρώτη υπόθεση είναι ότι πρόκειται για μερικά αντικείμενα που θεωρούμε επικίνδυνα», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.