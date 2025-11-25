Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Δευτέρα εκτελεστικό διάταγμα θέτοντας σε κίνηση διαδικασία η οποία, όταν ολοκληρωθεί, θα σημάνει πως παραρτήματα των Αδελφών Μουσουλμάνων θα καταχωριστούν στη μαύρη λίστα των «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων».

Το κείμενο που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο αναφέρει ότι τα παραρτήματα των Αδελφών Μουσουλμάνων «στον Λίβανο, στην Ιορδανία και στην Αίγυπτο» --αυτή η τελευταία είναι η χώρα όπου ιδρύθηκε το κίνημα-- «εμπλέκονται σε ή ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν εκστρατείες βίας και αποσταθεροποίησης που βλάπτουν τους ίδιους τους τόπους τους, τους αμερικανούς πολίτες ή αμερικανικά συμφέροντα».

Επαφίεται στον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο και στον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να φέρουν σε πέρας τη διαδικασία.

Η καταχώριση οποιασδήποτε οντότητας στον κατάλογο των «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων» επιτρέπει, πέρα από την άσκηση πολιτικής πίεσης που συνεπάγεται, να λαμβάνεται σειρά τιμωρητικών μέτρων οικονομικής και διοικητικής φύσης: πάγωμα τυχόν πόρων της στην αμερικανική δικαιοδοσία, απαγόρευση κάθε χρηματοοικονομικής συναλλαγής μαζί της, απαγόρευση εισόδου των μελών της στις ΗΠΑ κ.λπ.

Σημειώνεται ότι οι αρχές της αμερικανικής πολιτείας Τέξας χαρακτήρισαν την περασμένη εβδομάδα δυο μουσουλμανικές οργανώσεις ως «τρομοκρατικές», η μια από τις οποίες είναι οι «Αδελφοί Μουσουλμάνοι». Ο ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης του Τέξας, ο Γκρεγκ Άμποτ, συμπεριέλαβε επίσης «το Συμβούλιο για τις αμερικανοϊσλαμικές σχέσεις» (CAIR), μια από τις κυριότερες αμερικανικές οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων των μουσουλμάνων, στην πολιτειακή μαύρη λίστα των «τρομοκρατικών οργανώσεων». Η απόφαση αυτή, στην ουσία, «τους απαγορεύει να αγοράζουν ή να αποκτούν εκτάσεις γης στο Τέξας» κι επιτρέπει στις εισαγγελικές αρχές να «ασκήσουν διώξεις για να τις κλείσουν».

«Αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες»

Η οργάνωση, με παραρτήματα σε διάφορες χώρες, αποτέλεσε για δεκαετίες το κυριότερο κίνημα της αντιπολίτευσης στην Αίγυπτο, παρά τη σκληρή καταστολή της.

Σήμερα χαρακτηρισμένη «τρομοκρατική» οργάνωση στη χώρα, σβήστηκε από τον πολιτικό χάρτη το 2013, μετά τη σύντομη θητεία του πρώτου και μοναδικού μέλους της που κατάφερε ποτέ να κερδίσει προεδρικές εκλογές και να αναλάβει την εξουσία, του Μοχάμεντ Μούρσι.

Το κίνημα πρεσβεύει το μετριοπαθές πολιτικό ισλάμ. Έχει τεθεί εκτός νόμου και σε άλλες χώρες, όπως στη Σαουδική Αραβία και, πιο πρόσφατα --τον Απρίλιο--, στην Ιορδανία.

Οι ιορδανικές αρχές πρόσαψαν στο κίνημα «αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες», ιδίως την κατασκευή και αποθήκευση ρουκετών και εκρηκτικών.

Στη Γαλλία, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αφιέρωσε φέτος δυο συμβούλια άμυνας και εθνικής ασφαλείας στον «εισοδισμό» των Αδελφών Μουσουλμάνων.

*Κεντρική φωτογραφία: Μέλη της Μουσουλμανικής Αδελφότητας σε αίθουσα δικαστηρίου στην εθνική αστυνομική ακαδημία, στο ανατολικό Κάιρο της Αιγύπτου. Το ανώτατο εφετείο της Αιγύπτου επικύρωσε την καταδίκη δέκα ηγετών της εκτός νόμου Μουσουλμανικής Αδελφότητας της Αιγύπτου, σε ισόβια κάθειρξη. Το 2019, ένα ποινικό δικαστήριο του Καΐρου έκρινε και τους δέκα ένοχους για κατηγορίες που σχετίζονται με τη δολοφονία αστυνομικών και την οργάνωση μαζικών αποδράσεων από φυλακές κατά τη διάρκεια της εξέγερσης της Αιγύπτου το 2011.

